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Başkentte uyuşturucu operasyonu, 34 kişi tutuklandı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 34 kişi tutuklandı

28 Kasım 2017 18:03

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 34 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta \'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma Suçu\'ndan 48, \'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Kullanmak Suçu\'ndan 46, diğer suçlardan da 4 şüpheli kişiye işlem yapıldı. Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 48\'i Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakılırken, 34 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 12 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 3 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı. 
Bu arada operasyon kapsamında, 223 gram esrar, 128 gram eroin, 119 gram kokain, 317 adet sentetik ecstasy hap, 10 adet sentetik ecza hapı, 169 gram uyuşturucu-uyarıcı skunk maddesi, 15 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 50 TL para ele geçirildi. 

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