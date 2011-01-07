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BAŞKENTTE ULAŞIM ZAMMINA PROTESTO ANKARA (A.A)

07 Ocak 2011 23:13

-BAŞKENTTE ULAŞIM ZAMMINA PROTESTO ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Başkentte yapılan ulaşım zammı çeşitli dernek, grup ve siyasi partiler tarafından protesto edildi. SSK İşhanı önünde Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu, SDP, TKP, ÖDP, SP, EMEP, Beşiktaş'ın Çarşı grubu üyeleri, Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri saat 18.30'dan itibaren toplanmaya başladı.  Değişik sloganlar atan topluluk, saat 19.00'dan itibaren AKP İl Başkanlığı binasına doğru yürüyüşe geçti.  Vatandaşların otobüse binmesini ve araçların geçişini engellemeye çalışan grup içindeki bazı kişiler trafiğin aksamasına neden oldu. Polis panzerleriyle kapatılan AKP İl Başkanlığı önüne kadar gelen grup güvenlik güçlerinin kontrolü altında çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

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