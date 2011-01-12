-BAŞKENTTE ULAŞIM ZAMMI PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Başkentte, ulaşım zammını protesto eden ve vatandaşların otobüslere ücretsiz binmesini isteyen grubun eylemi, polisin müdahalesiyle sona erdi. Akşam saatlerinde, Mamak Ege Mahallesi'ne servis yapan belediye otobüslerinin Kızılay'daki durağına gelen Halkevleri üyesi bir grup, vatandaşların oturarak seyahat etmesi için otobüsleri, ayakta yolcu almalarına izin vermeden göndermeye başladı. Polisin güvenlik önlemi aldığı alanda, soğuk havada eylemlerini sürdüren grup, sonraki belediye otobüsü yaklaşık 40 dakika geç geldiği için vatandaşların araca ücret ödemeden binmelerini istedi. Vatandaşların da kartlarını kullanmadan binmesi üzerine otobüs şoförü aracı hareket ettirmedi. Bu sırada üç otobüs daha durakta beklemeye başladı. Polisin ikna çabalarının sonuçsuz kaldığı eylemde Çevik Kuvvet, aralarında eylemcilerin de bulunduğu duraktakilere müdahale etti. Yaşanan arbedede hafif şekilde yaralanan bir vatandaş, ambulansla Ankara Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada, otobüslerde bekleyen vatandaşlar da camlara vurup ıslık çalarak müdahaleye tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek aleyhinde sloganların atıldığı ve yaklaşık 3,5 saat süren eylem, durakta bekleyenlerin otobüslere kartlarını kullanarak binmeye başlamasıyla sona erdi.