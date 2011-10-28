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Başkentte trafik kazası: 11 yaralı ANKARA (A.A)

28 Ekim 2011 22:46

-Başkentte trafik kazası: 11 yaralı ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Başkentte Kızılay semtinde meydana gelen, bir minibüs ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında, 11 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde Milli Müdafaa Caddesi'nden Vekaletler Caddesi'ne dönüş yapan 06 HBJ 71 plakalı otomobil ile Güvenpark'taki minibüs duraklarına giden 06 J 0844 plakalı minibüs çarpıştı. Otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, araç yoldan geçen 06 TUZ 95 plakalı başka bir otomobile çarptı. Kazaya karışan minibüs ise yolun kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan 11 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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