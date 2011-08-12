-Başkentte toplu ulaşıma zam ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Başkentte toplu taşıma ücretlerinde yeni düzenleme yapıldı. 1 Eylül 2011'de uygulanmaya başlayacak yeni tarifeye göre, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'da 1.65 lira olan tek binişli kartlar 1.75 lira, 1.25 lira olan tek binişli indirimli öğrenci kartları ise 1.30 lira oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezinden yapılan açıklamada, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan genel kurul toplantısında, başkent ulaşımına ilişkin çeşitli konuların görüşülerek karara bağlandığı belirtildi. Toplu taşıma ücretlerine de yeni düzenlemenin getirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince 1 Eylül 2011 tarihinde uygulanmaya başlayacak yeni tarifeye göre EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'da 1.65 lira olan tek binişli kartların 1.75 lira, 1.25 lira olan tek binişli indirimli öğrenci kartlarının ise 1.30 lira olması kararlaştırıldı. Yeni tarifede, Esenboğa Havaalanı–Ankara arası üç binişlik tam yolcu ücreti 4.95 liradan 5.25 liraya çıkarılırken, özel halk otobüslerinde tam bilet 2.10, öğrencilere indirimli bilet 1.30, minibüslerde kısa mesafe 2.10, uzun mesafe ise 2.40 lira olarak karara bağlandı. UKOME tarafından yapılan yeni düzenlemede ayrıca, 5-10-20 binişlik tam yolcu biletlerinde uygulanan transfer süresi yine eskisi gibi 75 dakika olarak kaldı ve 55 kuruşluk transfer ücretinin 58 kuruşa çıkarılması benimsendi. İndirimli bilet kullanan öğrencilerden ise 75 dakikalık sürede transfer ücreti eskiden olduğu gibi yine alınmayacak.''