Başkentte TEMA Vakfı yararına kermes düzenlendi

TEMA Vakfı Ankara Temsilciliği bahar kermesi düzenledi.



Neva Palas Otel'de düzenlenen kermesin açılışı Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Kurt ile Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal'ın eşi Olcay Köksal tarafından yapıldı.



Vali Yardımcısı Kurt, TEMA'nın çalışmalarının çok önemli olduğunu, bu çalışmalar sayesinde erozyon konusunun Türkiye gündemine girdiğini söyledi.



Gönüllülük esasına dayanan çalışmaların fedakarlık istediğine dikkati çeken Kurt, TEMA'nın da gönüllülerle çalıştığını, bu tür etkinliklerin TEMA'nın topluma mal olduğunu gösterdiğini ifade etti.



Kurt, Ankara'nın ağaçlandırma seferberliğinde Türkiye birincisi olduğunu, bu yıl Ankara'da 10 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini de belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Olcay Köksal da Türkiye'nin "cennet vatan" olmasında TEMA'nın büyük katkısı olduğunu ifade ederek, "İnşallah Türkiye gelecek yıllarda dünyanın en yeşil ülkesi olur" dedi.



TEMA Ankara Temsilcisi Mukadder Ekremoğlu da geleneksel hale gelen bahar kermesini bu yıl 11. kez düzenlediklerini söyledi.



Ekremoğlu, etkinlik kapsamında bilgilendirme de yaptıklarını, elde edilecek gelirin ise eğitim ve kırsal kesime yönelik projelere aktarılacağını bildirdi.



Kermeste, gönüllü TEMA çalışanlarınca hazırlanan çeşitli ürünler satılıyor.

