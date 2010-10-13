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Yaşam

BAŞKENTTE SU KESİNTİSİ ANKARA (A.A)

13 Ekim 2010 21:57

-BAŞKENTTE SU KESİNTİSİ ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - İçme suyu şebekesindeki bağlantı çalışması nedeniyle 15 Ekim Cuma günü Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde su kesintisi yapılacak. ASKİ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Ekimde 08.00-00.00 saatleri arasında su alamayacak yerler şöyle: Altındağ'a bağlı Doğanşehir, Engürü, Fermanlar, Gökçenefe, Atıfbey, Orhangazi, Çandarlı, Kale, Başkır, Yeni Hayat, Çeşme mahalleleri ile Fatih, Yılmazlar, Kartallar, Yıldırım Beyazıt mahallelerinin bir bölümü, Hayriartmanlar, Seyfi Demirsoy ve Siteler mahallelerinin alt kotları, Karpuzlu Sokak, Demirhendek ve Çamlıtepe caddeleri. Mamak Küçük Kayaş, Yeni Bayındır ve Yeşil Bayındır mahallelerine de 08.00-20.00 saatlerinde su verilemeyecek.

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