-Başkentte ''sahte içki'' operasyonu ANKARA (A.A) - 17.12.2011 - Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Çankaya ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda toplam 676 litre sahte içki ele geçirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, kolay ve haksız kazancı meslek haline getiren kişilerin yılbaşının yaklaşması sebebiyle ''sahte içki imalatı ve satışı'' yapabilecekleri değerlendirilerek, bu şahıslara karşı planlı istihbarat faaliyetinin başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Çankaya ilçesi Yakupabdal mahallesinde bir evde sahte içki üretimi yaparak piyasaya sürmeye çalışanların olduğu bilgisine ulaşıldığı kaydedildi. Bu şahısların tespiti ve yakalanması için bölgede asayiş ve trafik kontrollerinin arttırıldığı ifade edilerek, Yakupabdal mahallesinde görevli Jandarma Trafik ekiplerince icra edilen seyir görevinde, üzerinde bir telefon markasına ait reklam bulunan şüpheli bir minibüsün görüldüğü ve aracın tek katlı bir evin önünde durduğu ve araçtan yoğun bir şekilde alkol kokusunun geldiğinin tespit edildiği belirtildi. Arabaya ve eve eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edilerek, ''Şüpheli şahıslar Y.U ve H.T'nin kullandıkları araçta ve evde yapılan aramalar sonucunda; araç içerisinde 180 litre, evde 496 litre olmak üzere toplam 676 litre sahte içki'' ile içki yapımında kullanılan çeşitli hammaddelerin ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca 2 bin 560 adet 2010 yılına ait sahte bandrol, 180 adet 2009 yılına ait sahte bandrol ile 2 bin 350 adet boş içki şişesi, 45 bin adet büyük boy etiket, 45 bin adet küçük boy etiket ile birlikte 5 bin adet bilyalı kapak, şarap şişelerinde kullanılan çok sayıda mantarın ele geçirildiği bildirildi.