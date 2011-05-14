-BAŞKENTTE OTOPARK MÜJDESİ ANKARA (A.A) - 13.05.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, cadde, sokak ve bulvarlarda ikamet edenlerin, açık otoparklara 20.00-08.00 saatlerinde ücret ödememesini kararlaştırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek başkanlığında yapılan belediye meclisi toplantısında, gündeme alınan 58 madde görüşüldü. Toplantıda, gündem maddeleri arasında yer alan cadde, sokak ve bulvarlardaki açık otoparklara ilişkin Çankaya Belediyesinin Ankara 1. İdare Mahkemesinde açtığı davanın sonucunda, belediye meclisinin 14 Ağustos 2009 tarih ve 1837 sayılı kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtildi. Bu nedenle yeniden düzenleme yapılması gerektiğine değinilerek, ilgili belediye meclis kararının iptal edilmesi meclis üyelerinin oyuna sunuldu. Oy çokluğuyla kabul edilen maddeye göre, cadde, bulvar ve sokaklarda yol boyu otopark olarak kullanılacak tüm yerler araç başı için günlük 0,65 kuruş üzerinden kiralanacak, belediye meclisinin daha önce kapalı otoparklar ile rekreasyon alanları için aldığı otopark ücretleriyle ilgili kararlar aynen geçerli olacak. Bunun yanı sıra mahkeme kararı gereği, bundan sonra cadde, bulvar ve sokaklarda araç park yeri olarak kullanılacak alanlar için gerekli ve yeterli araştırma yapılacak, uygulama projeleri hayata geçirilecek. İlgili madde uyarınca, cadde, sokak ve bulvarlarda ikamet eden kat malikleri, ilgili muhtarlıklardan veya nüfus müdürlüklerinden alacakları belgeyle bölgede oturduklarını ibraz etmeleri durumunda, 20.00-08.00 saatlerinde otopark ücreti ödemeyecek. Bu saatler dışında ise otoparklar ücrete tabi olacak ve bütün yol boyu park yerlerinde 15 dakikalık duraklamalardan ücret alınmayacak.