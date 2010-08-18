-BAŞKENTTE OPERASYONLAR ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu kurumunun ticari ilişkisi olmayan özel firmalara, bilgisayar ortamında kayıtlara müdahale ederek para havalesi yaptıkları belirlenen aralarında beş kamu görevlisinin de bulunduğu 10 kişi yakalandı. Yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucunda ''Bazı kamu kurumu çalışanlarının, kamu kurumunun resmiyette ticari bir ilişkisi bulunmadığı özel firmalara, bilgisayar ortamında bulunan mali işler kayıtlarına müdahale etmek suretiyle para havalesi yaptıkları, yapılan havaleler için sahte dekontlar ve tediye fişleri düzenledikleri, havale paralarını çekerek aralarında paylaştıkları, bu işlemlerin 2006 yılından itibaren devam ettiği ve süreklilik gösterdiği ve kamu kurumu zararının yaklaşım 296 bin 931,67 TL olduğunun tespit edildiği'' ifade edildi. Konuya ilişkin gerekli delillendirme çalışmalarının tamamlanması üzerine bugün başlatılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde aralarında beş kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Açıklamada, şüphelilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikleri belirtildi. Öte yandan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerinin Ankara genelinde sahte para olaylarını önlemeye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bazı şahısların Ankara dışından getirdikleri yüklü miktarda sahte 100'lük ABD dolarını piyasaya süreceklerinin tespit edildiği bildirildi. Bunun üzerine 11 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyon neticesinde dört şüphelinin yakalandığı, bir şüphelinin elinde bulunan poşet içerisinde piyasaya sürülmeye hazır 104 bin 600 ABD doları tutarında bin 46 adet sahte 100'lük dolar ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, yakalanan dört şüphelinin tutuklanarak cezaevine konuldukları kaydedildi.