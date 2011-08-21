-Başkentte okul servislerine zam ANKARA (A.A) - 21.08.2011 - Ankara'da okul servislerine yüzde 7 ila 9 arasında zam yapılacak. Artışla, en yakın mesafenin ücreti bin lira civarına yükselirken, en uzak mesafe bin 400 liranın üzerine çıkacak. Ankara Umum Servis Aracı İşletmeleri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, okulların 19 Eylül'de açılacağını anımsattı. Servis araçlarının yeni sezon öncesinde rutin bakıma sokulduğunu ve gerekli hazırlıkların yapıldığını anlatan Elmadağlı, servis araçları ve şoförlerinin, temiz, düzenli ve titiz olmaları için özen gösterdiklerini belirtti. Esnaf ve Sanatkarlar Odasından yeni sezon için okul servis ücretlerine yüzde 15 zam yapılması talebinde bulunduklarını belirten Elmadağlı, bu talebin kabul edilmediğini, yüzde 7 ila 9 oranında zam öngörüldüğünü kaydetti. Bu miktarı makul bulduklarını ifade eden Elmadağlı, ''Yapılacak ücret artışıyla Ankara'da en yakın mesafe bin lira civarına yükselirken, en uzak mesafe bin 400 liranın üzerine çıkacak'' dedi. -''Korsan servise dikkat''- Velileri bilgilendirmek için broşürler hazırladıklarını anlatan Elmadağlı, vatandaşların ''korsan servis'' konusunda dikkatli olmalarını istedi. Ankara'da 6 bin 182 kayıtlı servis bulunduğunu, bunların 5 bin 500'ünün okul servisi olarak çalıştığını belirten Elmadağlı, ''Okul kayıtları başladı. Velilerin mutlaka okul aracını görmesini, servis şoförüyle birebir sözleşme yapmalarını, çocuklarını emin ellere teslim etmelerini istiyoruz'' diye konuştu. Velilerin servislerin ''C'' plakalı olmasına dikkat etmesini isteyen Elmadağlı, şunları söyledi: ''Okul servislerinde, okul taşıtı yazısı, dur levhası, yanlarında sarı kuşağın bulunması, kapının şoförün müdahalesi dışında açılamayacak şekilde olması, koltuklarında her çocuk için emniyet kemeri bulunması, camlarının çocuğun dışarı çıkamayacağı şekilde kilitli olması gerekir. Veliler bunlara dikkat etmeli. Ayrıca, bütün şoförlerin adli sicil kayıtları ve oda kayıtlarını istiyoruz. Bu çocuklarımızın güvenliği için çok önemli. Bunları kayıt altında tutuyoruz. Okullar buna çok dikkat etmiyor. Okulların da özellikle dikkat etmelerini istiyoruz. Okullar bu özeni gösterirlerse çok büyük problem yaşanmayacak.'' Okullar açıldığında ders saatleri mesai saatleriyle çakıştığı için trafiğin olumsuz etkileneceğini anımsatan Elmadağlı, özellikle velilerin trafikte servis araçlarına dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi. Elmadağlı, ''Servis araçlarında çocuklar var. Vatandaşlar kendi çocuğunun içinde bulunduğu aracın da trafikte olduğunu düşünerek hareket etmeli'' dedi.