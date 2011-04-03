-BAŞKENTTE MİTİNG ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Ankara'da ''Yaşamları parçalanırken, kaderleri birleşenler, güvenceli iş, insanca yaşam'' mitingi yapıldı. Aralarında Dev- Sağlık İş ve Sağlık Emekçileri Sendikasının (SES) da bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri Kolej Kavşağı'nda bir araya gelerek, ''Yaşamları parçalanırken, kaderleri birleşenler, güvenceli iş, insanca yaşam'' mitingi düzenlendi. Ellerinde, ''Herkese sağlık, güvenceli gelecek istiyoruz'',''Sosyal hizmet haktır, taşeronlaştırılamaz'', Herkese kadrolu iş güvenli gelecek'' ve ''Taşeron çalıştırma yasaklansın'' pankartları taşıyan kalabalık bir grup, ''Güvenli iş, güvenli gelecek istiyoruz'',''Güvencesiz çalışmaya hayır'' sloganları attı. Grup adına konuşma yapan Dev-Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ''Fabrikalarda, hastanelerde, okullarda yaşamımızın tümünü kuşatan güvencesizliğe karşı sesimizi yükseltiyoruz. Mısır da, Tunus da işportacılık yapan, kendini yakan arkadaşlarımızın dinamiklerinde biz varız'' dedi. Çerkezoğlu, emekçilerin hakları için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Bedriye Yorgun ise sağlık emekçileri olarak emeğin sömürülmemesi için alanlara çıktıklarını ifade etti. Yorgun, ''Maden işçileri göçük altında yaşamlarını yitiriyor, Tuzla ve Ostim'de işçi ölümleri gerçekleşiyor'' diye konuştu. Miting daha sonra Türk Halk Müziği ve Karedeniz yöresine ait türkülerin söylenmesinin ardından sona erdi.