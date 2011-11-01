-Başkentte Kurban Bayramı tedbirleri ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Ankara Valiliği, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli önlemleri almasını istedi. Valilikten yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Vali Alaaddin Yüksel imzasıyla bir genelge gönderilerek, Ankara sınırları içinde Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasının istendiği belirtildi. Açıklamada, derhal uygulamaya konulması istenilen düzenleme ve tedbirler şöyle sıralandı: İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, 5 Kasım Cumartesi gününden itibaren sorumluluk bölgelerinde huzur planlarını uygulamaya koyacak ve emniyet-asayiş tertip ve tedbirlerini 10 Kasım Pazartesi günü sabahına kadar aksatmadan sürdüreceklerdir. Havaalanı, gar ve terminallerde yaya ve motorlu devriyelerle şehir içi ve devlet karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ve asayiş ekiplerinin sayıları artırılacak, vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli seyahatlerine hazır hale getirilecektir. Büyükşehir, ilçe ve belde belediye başkanlıkları, özellikle alışveriş, eğlence yerleri ve diğer umuma açık mahalleri mevzuatlarına uygun olarak ve ayıracak zabıta ekipleri marifetiyle etkin bir şekilde denetleyeceklerdir. Kurban satış ve kesim yerlerinin tesisiyle kurban atık ve çöplerinin uzaklaştırılması için hazırlıklar ve denetimler Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilgili belediyelerce yapılacaktır. Park, cadde, sokak, meydan gibi umuma açık ve çevre hijyen şartları olmayan mahallerde kurban kesimine izin verilmeyecek, kurban kesim yerleri dışında belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak kurban kesenler hakkında yasal işlem yapılacağı, mutat vasıtalarla, hutbe ve vaazlar da dahil olmak üzere vatandaşlarımıza önceden duyurulacaktır. Belediyeler, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekiplerini bayram süresince göreve hazır hale getirecek, nöbetçi memurluklarını vatandaşlarımızın müracaatlarına sürekli açık tutacaklardır. Toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacaktır. Sağlık, nöbetçi eczane ve haberleşme ile elektrik hizmetleri için gerekli hazırlıklar ilgili birimler sorumlularınca önceden planlanacak ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatları tüm bayram süresince hizmete hazır halde tutulacaktır. Sosyal hizmet kurumlarının vatandaşlar tarafından ziyaretlerine esas olmak üzere gerekli tertip ve düzenlemeler Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sağlanacaktır. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yüksel, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesi için belirlenen tertip ve tedbirlerin uygulanmasında aksaklığa meydan verilmemesini, başta birimlerin üst yöneticileri olmak üzere her kademedeki personelin görevlerini üstün hizmet ve sorumluluk anlayışı ile yerine getirmelerini ve uygulamanın birim üst yöneticileri tarafından da bizzat takip edilmesini istedi. -Acil telefonlar- Bayram süresince vatandaşların müracaat edebileceği acil telefonlar şöyle: Ankara Valiliği: 306 66 00 - 306 66 06 Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 507 10 00 Zabıta Müdürlüğü: 153 – 231 79 84 İtfaiye: 110-341 41 60 Doğalgaz Arıza: 187 Alo Ambulans: 188 Alo Cenaze: 188 Su ve Kanal Arızası: 185 İl Jandarma Komutanlığı: 387 35 15 - 16 - 17 Jandarma İmdat: 156 Nöbetçi Amirliği: 387 35 15 / 8481 Jandarma Trafik Timleri: 387 35 15 / 8094-95 İl Emniyet Müdürlüğü: 303 55 55 Polis İmdat: 155 Şehir İçi Trafik: 362 62 62 Bölge Trafik: 412 58 33-25 İl Sağlık Müdürlüğü: 385 97 00 Numune Eğt. ve Arş. Hast: 508 40 00 Ankara Eğt. ve Arş. Hast: 595 30 00 Yüksek İhtisas Eğt. ve Arş. Hast: 306 10 00 Dr.Sami Ulus Kadın, Doğum, Çocuk Eğt.ve Arş. Hast: 305 60 00 Telekom Bölge Müdürlüğü: 121 – 555 59 20 Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 417 00 45 Başkent Elektrik: 444 43 72