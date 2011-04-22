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BAŞKENTTE KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ANKARA (A.A)

22 Nisan 2011 10:31

-BAŞKENTTE KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Başkentte park halindeki iki otomobil, sabaha karşı yanarak kullanılamaz hale geldi. Dikmen Salkım Söğüt Sokakta, 29 numaralı Gelincik apartmanı önünde, arka arkaya park etmiş 06 KG 898 ve 34 ZN 0208 plakalı iki otomobilin yandığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobiller kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis, binanın bahçesinde benzin bidonu ve bez parçası buldu. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri çağrılırken, kısa sürede alevler içinde kalan ve kullanılamaz hale gelen otomobillerin kundaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.

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