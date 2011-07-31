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BAŞKENT'TE KAVGA ANKARA (A.A)

31 Temmuz 2011 01:22

-BAŞKENT'TE KAVGA ANKARA (A.A) - 30.07.2011 - Başkent'te iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, atılan taşlardan birinin kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Altındağ'da, Pirevne Caddesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kavga sırasında atılan taşlardan biri, olaya müdahale eden ekipten polis memuru Mesut Kaymak'ın kafasına isabet etti. Ambulansla Ankara Hastanesine kaldırılan Kaymak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde de bıçaklı saldırı sonucu bir kişi bacağından hafif yaralandı.

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