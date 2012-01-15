-Başkent'te kar devam edecek ANKARA (A.A) - 15.01.2012 - Başkent, gece boyunca süren kar yağışıyla beyaza büründü. Başkentte, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca devam etti. Ankaralılar, aralıksız süren yağışla beyaz bir güne uyandı. Belediye ekiplerince gece boyunca yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının bugün de aralıklarla devam etmesi, doğu ve güneydoğu kesimlerde özellikle Elmadağ, Şereflikoçhisar çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Yarından itibaren ise kuvvetli soğuk havanın etkisine girecek Başkentte önemli bir yağış beklenmiyor, kuvvetli buzlanma ve don olayının kent genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.