-BAŞKENTTE KAR ALARMI ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Başkentte etkili olan kar yağışıyla mücadele kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi 37 ayrı ekip, 52 kar küreme 20 önü bıçaklı ve tuz atan kamyon, 20 greyder, 26 loder, 23 dozer, 21 hidromek, 207 kamyon ve 1080 personel ile 24 saat süreyle 3 vardiya halinde hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, başkenti etkisi altına alan ve şiddetini artıran kar yağışıyla soğuk havanın devam edeceği, sıcaklıkların -4 dereceye kadar düşeceği ve yollarda gizli buzlanma yaşanabileceği konusunda Ankaralılara uyarılarda bulunuldu. Başkentli vatandaşları aşınmış ve mevsim koşullarına uygun olmayan kabak lastikli araçlarla yollara çıkmamaları konusunda uyaran Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, zorunlu haller dışında ulaşımda, toplu taşım araçlarının tercih edilmesini istedi. Ankara'daki tüm cadde, bulvar ve sokakların trafiğe açık tutulması için ekipleri ve araçlarıyla 24 saat esaslı olarak çalışmalarına devam edeceklerinin belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olası kazaların önlenmesi için başkentlilerin de hassas davranması gerektiğini kaydetti. Anons araçlarıyla da vatandaşların sürekli bilgilendirildiğini kaydeden yetkililer, 37 ayrı ekip, 52 kar küreme ve tuz atan araç (unimog), 20 önü bıçaklı ve tuz atan kamyon, 20 greyder, 26 loder, 23 dozer, 21 hidromek, 207 kamyon ve bin 80 personel ile 24 saat süreyle 3 vardiya halinde çalıştıklarını belirtti. Yetkililer, yeterli tuz stoklarının bulunduğunu, karlı ve buzlu yollara alüminyum silikat katkılı fırınlanmış tuz döktüklerini bildirdi.