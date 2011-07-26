-BAŞKENTTE HALK EKMEK PİDE FİYATLARINI BELİRLEDİ ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ramazan ayının vazgeçilmezi olan pidenin bu yılki fiyatlarını belirledi. Yeni düzenlemeye göre 300 gram pide 50 kuruştan, 400 gramlık pide ise 75 kuruştan satılacak. Halk Ekmek Fabrikası'ndan yapılan açıklamaya göre, yıllardır ramazan ayının vazgeçilmez tadı olan pideyi Ankaralı tüketicilerle buluşturan Halk Ekmek Fabrikası, bu yıl da ''en kaliteli'' pideyi ''en ucuza'' tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Ramazan ayına özel olarak deneme üretimine başlanan pide ile Ankaralıların sofralarında yer alacak olan Halk Ekmek Fabrikası, 2 çeşit pide üretme kararı aldı. 400 gram olarak üretilecek olan pideler 75 kuruştan satışa sunulurken, 300 gramlık pideler 50 kuruştan satılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar, 300 gramlık pidelerin ''dikdörtgen'' formunda üretileceğini bildirdi. Hedeflerinin ramazan ayı boyunca günlük 40-50 bin civarında pide üretmek olduğunu aktaran İlkbahar, şöyle devam etti: ''300 gramlık pidemiz dikdörtgen şeklinde olacak. Bunun nedeni makinelerimizde yüklü olan program. El değmeden üretim yapıldığı için pidenin formuna müdahale etmiyoruz. Halk Ekmek Fabrikası, sadece kaliteli üretimi ile değil ekonomik fiyatı ile de denge unsurudur. Geçen yıllarda üretilen pidelerin tamamı satıldı. Her geçen yıl talep biraz daha artıyor. Talebi karşılayabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Ankaralı tüketicilerimize dumanı üstünde ürünler sunabilmek için gerekli tüm hazırlıkları yaptık.'' -''KULLANDIĞIMIZ TEKNOLOJİ...''- Piyasada 1,5 liraya satılan pideye karşın kendi ürettikleri 400 gramlık pidenin 75 kuruştan piyasaya sunulacağını belirten İlkbahar, el değmeden, sağlıklı, hijyenik ve ekonomik pideyi Ankaralılara sunabilmenin önemini vurguladı. İlkbahar, pide üretimine birkaç yıl önce başladıklarını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı: ''Kullandığımız teknoloji dünyada ve Türkiye'de bir ilk. Birkaç yıl önce başkentliler için pide üretimine başladık. Yumuşak olmasına özen gösterdiğimiz pide ile başkenttiler sağlıklı ve hijyenik pide yeme imkanına kavuştu. İnşallah bu yıl da ramazan sofralarının vazgeçilmez tadı halk pide olacak. Pide üretimi için teknolojinin son ürünlerinden faydalanıyoruz. Fabrikamızda montajı yapılan özel pide fırını ile ramazan pidesi üretiyoruz. Kullandığımız teknoloji ile el değmeden, sağlıklı ve besleyici ürünleri seri olarak üretebilmekteyiz. Bundan sonra da Ankaralı hemşehrilerimize farklı tatlar sunabilmek için çalışmalarımız devam edecektir.'' Üretimine öğle saatlerinde başlanacak olan pidelerin Ankara'nın farklı bölgelerinde bulunan 550 halk ekmek bayisine dağıtılacağını, geçen yıllarda tüketicilerden tam not alan halk ekmek pidesinin tek kusurunun çabuk tükenmesi olduğunu aktaran İlkbahar, şunları kaydetti: ''Tüm bayilerimizin taleplerine cevap vermeye çalışacağız. Amacımız, pideleri iftar saatine doğru, buharı üstünde gönderip satışa sunmak. Bu yüzden pide üretimine erken saatlerde başlamıyoruz. Ankaralı'ların ürünlerimize gösterdikleri bu ilgi, bizleri son derece mutlu ediyor.''