Başkentte H1N1 karantinası

Başkentte bir İspanyol anne ve bebeği, domuz gribi olarak bilinen A (H1N1) virüsü taşıdıkları kuşkusuyla hastanelere sevkedildi.



Alınan bilgiye göre, yurda giriş yaptıkları belirlenen 11 aylık U.D. isimli bebek ile kimliği henüz belirlenemeyen İspanyol annesi, A (H1N1) virüsü taşıdıkları kuşkusuyla Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanelerine getirildi.



Yetkililer, bebeğin izole edilmiş özel bir odaya alındığını belirterek, kesin sonucun yapılacak incelemelerden sonra belli olacağını bildirdiler.



Bu arada, U.D.'nin hastaneye getirilmesinin ardından Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nin acil servisinde bekleyen hastaların başka bölümlere taşındıkları öğrenildi.



Hastanenin güvenlik görevlileri ve çevrede devriye görevi yapan polislerin maske taktıkları görülürken, hastaneye giriş ve çıkışlar da yasaklandı.



Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen anneden alınan kan örneklerinin de Dr. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'na yollandığı kaydedildi.



Anne de daha sonra bebeğinin bulunduğu Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'ne getirildi.

