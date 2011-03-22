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BAŞKENTTE FABRİKA YANGINI ANKARA (A.A)

22 Mart 2011 23:02

-BAŞKENTTE FABRİKA YANGINI ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Başkentte bir yatak fabrikasında çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı. Etimesgut Şeker Mahallesi'nde İstanbul Yolu yakınındaki 150 işçinin çalıştığı İşbir Yatak Fabrikası'nda, mesai bitiminden sonra elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikanın üretim bölümündeki yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve işçiler alevlerin kimyasal maddelerin de bulunduğu depolara sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, fabrikanın üretim bölümü tamamen zarar gördü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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