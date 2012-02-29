Başkent'te eğitime kar engeli

T24 - Ankara Valiliği, hava koşulları nedeniyle kentteki okulların yarın tatil edildiğini bildirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ayrıca, Ankara-Çankırı yolu da ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullar, yaygın eğitim kurumları, anaokulları ve kreşlerin bir gün süreyle tatil edilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Beklenen ani sıcaklık düşüşlerinin buzlanma ve don olayına sebep olacağı ve birlikte aralıklı kar yağışı beklendiği değerlendirildiğinden, Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile 29 Şubat Çarşamba günü ilimiz kamu kurumların görevli hamile ve emziren bayanlar, kalp-böbrek yetmezliği, kontrol edilemeyen tansiyon yüksekliği ve kronik hastalıkları olanların ve özürlü personelin idari izinli sayılması, resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullar, yaygın eğitim kurumları ile anaokulları ve kreşlerin ise bir gün süreyle tatil edilmesi kararlaştırılmıştır.''

Çankırı-Ankara karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.Karayolları Şube Müdürlüğü ve Çankırı İl Özel İdaresine ait kepçe ve greyderler yolda çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 1 saattir ulaşım sağlanamayan güzergaha jandarma ekiplerince araç geçişine izin vermiyor.

Bölgedeki akaryakıt istasyonuna sığındığı görülen bazı araç sahipleri, yolun açılmasını bekliyor. Bu arada, yoğun kar yağışı nedeniyle Çankırı-Zonguldak tren seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.