Başkentte ‘Eğitim Fuarı’ açılıyor

Başkentte veli ve öğrencilerin eğitim-öğretim alanındaki taleplerini karşılama ve girecekleri

sınavlara ilişkin bilgilendirilmeleri amacıyla "Ankara Eğitim Fuarı" açılıyor.



Demos Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Aslan, yaptığı açıklamada, Ankara'da 29 Mayısta açılacak ve 31 Mayısa kadar gezilebilecek Ankara Eğitim Fuarı'nın, velilere ve öğrencilere tüm seçenekleri bir arada sunacağını söyledi.



Fuarın, aralarında anaokulu, dershane ve özel okulların yer aldığı toplam 41 firmaya ev sahipliği yapacağını bildiren Aslan, şunları kaydetti:



"29-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında Armada Alışveriş Merkezi'nde 10 bin metrekarelik açık alanda gerçekleştirilecek Eğitim Fuarı, anaokulu, ilk ve ortaöğrenim kurumları, yükseköğrenim kurumları, özel kurslar, dershaneler, mesleki teknik eğitim kurumları, yabancı dil eğitimi ve yurt dışı eğitim kurumları, okul ve ders kitapları, araç-gereç ve donanımlarından oluşan kapsamıyla ziyaretçilerine tüm eğitim olanakları hakkında aynı anda bilgi edinme olanağı sunuyor.



Okul öncesi çocukları için uygun eğitim kurumunun seçilmesinde önemli rol oynayacak fuarda, ana okulları ve kreşlerin yanı sıra çocuk gelişimine yönelik yayınlar, oyun setleri yer alacaktır."



Aslan, kolej, fen liseleri ve üniversite sınavlarına hazırlanacak öğrenciler için bir sene öncesinden doğru dershane, kurs ve sınav dergilerinin seçimi konusunda destek sağlaması planlanan fuarın, etüt eğitim merkezleri, test kitapları, süreli yayınlar, üniversiteye hazırlık dergileriyle de önemli bir işlevi yerine getireceğini söyledi.



Eğitim fuarında yer alan bazı stantlarda, kolej, fen lisesi, Anadolu lisesi ve üniversite sınavlarına katılacak öğrenciler için de okul tercihi konusunda yardımcı olunacağını bildiren Aslan, "Kolejler, özel fen liseleri, devlet ve vakıf üniversitelerinin tanıtımının yapılacağı fuarda, doğru tercih yapma konusunda hem velilere hem de öğrencilere okul temsilcileriyle birebir iletişim kurma imkanı sunulmuş olacaktır" dedi.



Yabancı dil kursları ve yurt dışı eğitim kurumlarının da fuara katılımıyla özellikle yurt dışında eğitimi alternatif olarak seçecek veli ve öğrenciler için eğitim fuarının bulunmaz bir fırsat olacağına inandıklarını ifade eden Aslan, "Bilgisayar ve muhasebe kursları ve çeşitli kursların da yer alacağı ve etkin tanıtım ve reklam çalışmalarıyla da doğru hedef kitlenin yoğun ilgisinin beklendiği fuar, geniş yelpazesiyle, katılımcısına ve ziyaretçisine büyük fayda

sağlayacaktır" dedi.



Sektördeki firmalara tanıtım fırsatı



Fuara katılan firmalardan Hasan Karacan Özel Eğitim Öğretim Kurumu yetkilisi Cemil Akca, fuarda, hem Seviye Belirleme Sınavı hem de Öğrenci Seçme Sınavı kapsamında yaptıkları çalışmaları öğrenci ve velilerle paylaşacaklarını bildirerek, ayrıca İngilizce, lisans ve lisansüstü eğitimleri hakkında bilgi paylaşımı yapacaklarını söyledi.



Akca, bu tür bir fuar çatısı altında firmaların yer almasından memnuniyet duyduklarını belirtti.



İlkem Koleji yetkilisi Nazan Atabek de okullarını tanıtmak, eğitimde yakaladıkları başarı ve farkı anlatmak amacıyla organizasyona ilgi gösterdiklerini ifade ederek, "Bu yıl okulumuzun da 20. kuruluş yıl dönümü. Bu çerçevede çocuklarımızın resimden oluşan sergilerini fuarda açacağız" dedi.



Sınav Basın-Yayın ve Dağıtım Organizasyon yetkilisi Sevil Sarı da fuar organizasyonlarının, öğrenci ve veli ile iletişime geçmenin en önemli ayağını oluşturduğuna inandıklarını söyledi.



Velileri eğitim konusunda bilinçlendirmeyi ve 3 ayda bir çıkan dergilerini de ücretsiz olarak dağıtmayı planladıklarını ifade eden Sarı, aynı alandaki diğer kurumlardan farklı yanlarını anlatmaları açısından, fuara katılmayı önemsediklerini sözlerine ekledi.

