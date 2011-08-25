-Başkentte bayram tedbirleri ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, başkentlilerin Ramazan Bayramı'nı huzur ve güvenlik içerisinde geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği genelgeyle Ramazan Bayramı için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yüksel'in genelgede, ''Ankara ili mülki hudutları dahilinde Ramazan Bayramı'nın huzur ve güvenlik içerisinde idrak edilmesine esas olmak üzere emniyet, asayiş, trafik tertip ve tedbirlerinin ivedilikle alınmasını'' istediği belirtildi. Yüksel'in, ilgililerden uygulamaya konulmasını istediği tertip ve tedbirler şöyle: ''-İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü 27 Ağustos 2011 Cumartesi gününden itibaren sorumluluk bölgeleri itibariyle huzur planlarını uygulamaya koyacaklar ve emniyet, asayiş tertip ve tedbirlerini 05 Eylül Pazartesi gününe kadar aksaksız sürdürecekler. -Havaalanı, gar ve terminallerde yaya ve motorlu devriyelerle şehir içi ve karayolları üzerindeki trafik ve asayiş ekiplerinin sayıları arttırılacak, vatandaşların huzurlu ve güvenli seyahatlerine hazır hale getirilecek. -Büyükşehir, ilçe ve belde belediye başkanlıkları, özellikle alış-veriş yerleriyle eğlence yerlerini ve diğer umuma açık mahalleri mevzuatlarına uygun olarak ve tefrik edilecek zabıta ekipleriyle etkin bir şekilde denetleyecek. -Belediyeler; itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekiplerini bayram süresince göreve hazır hale getirecek, nöbetçi memurlukları vatandaşların müracaatlarına açık tutacak. -Toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacak. -Sağlık, nöbetçi eczane ve haberleşme ile elektrik hizmetleri için gerekli hazırlıklar ilgili birimler sorumlularınca önceden planlanacak ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatları tüm bayram süresince hizmete hazır tutulacak. -Sosyal hizmet kurumlarının vatandaşlarca ziyaretlerine esas olmak üzere gerekli tertip ve düzenlemeler Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sağlanacak.'' Vali Yüksel, genelgesinin sonunda, ''Ankara'da Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde idrak edilmesine esas olmak üzere yukarıda belirlenen tertip ve tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini, başta birimlerin üst yöneticileri olmak üzere her kademedeki personelin görevlerini üstün hizmet ve sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmelerini ve uygulamanın birim üst yöneticilerince de bizzat takibini rica ederim'' ifadesini kullandı. Otomobilleriyle seyahat edeceklerin, trafik kurallarına uymalarını isteyen Yüksel, vatandaşları, hatalı sollama yapmamaları, aşırı süratten kaçınmaları ve özellikle uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyardı. Vali Yüksel, bütün Ankaralıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. -Acil telefonlar Vatandaşların bayram süresince şikayetlerini bildirebilecekleri telefonlar şöyle: -Ankara Valiliği - 306 66 00 - 306 66 06 -Büyükşehir Belediye Başkanlığı - 507 10 00 -Zabıta Müdürlüğü 153 - 231 79 84 - 229 66 91 -İtfaiye - 110 -Doğalgaz Arıza - 187 -Alo Ambulans - 188 -Alo Cenaze - 188 -Su ve Kanal Arızası - 185 -İl Jandarma Komutanlığı - 387 35 15 (16-17) -Jandarma İmdat - 156 -Nöbetçi Amirliği - 387 35 15 (8481) -Jandarma Trafik Timleri - 387 35 15 (8094-95) -İl Emniyet Müdürlüğü - 303 55 55 -Polis İmdat - 155 - 154 -Şehir İçi Trafik - 362 62 62 -Bölge Trafik - 412 58 33 -İl Sağlık Müdürlüğü - 385 97 00 -Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 508 40 00 -Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 595 30 00 -Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 306 10 00 -Dr. Sami Ulus Kadın, Doğum, Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 305 60 00 -Telekom Bölge Müdürlüğü - 121 - 313 30 00 -Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - 417 00 45 -Başkent Elektrik - 186 -Bayram mesajı Vali Yüksel, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda da bayramı milletin birbirini sevgi ve samimiyetle kucaklaması açısından iyi değerlendirilmesi gereken fırsat olarak nitelendirdi. Vali Yüksel, mesajında şunları kaydetti: ''Dostluk, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendirdiğimiz bir Ramazan Bayramı'nı daha idrak etmenin huzuru içerisindeyiz. Ramazan Bayramı'nı vesile kabul ederek devletimizin halkımızı, halkımızın da devletimizi ve nihayet Ankaralıların birbirlerini sıcak bir şekilde kucaklamalarının toplumsal gücümüzü mutlaka artıracak. Milli ve manevi değerlerine bağlı Türk insanının birlik ve beraberlik duygularıyla ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirerek, refah ve saadet dolu bir geleceğe en kısa sürede ulaşması en büyük temennimdir. Ramazan Bayramı'nın, Ankaralıların birbirini sevgi ve samimiyetle kucaklaması ve bu bağlamda milletçe iyi değerlendirilmesi gereken müstesna ve anlamlı bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bu duygularla Aziz Ankaralılara aileleriyle sağlık, huzur ve mutluluklar diliyor, en içten duygularımla Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.''