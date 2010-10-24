-BAŞKENTTE 825 KAMERA TRAFİK İÇİN DEVREDE ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - Ankara'da, MOBESE olarak bilinen kent güvenliği yönetim sisteminin ''trafik ceza bileşeni'', yarından itibaren devreye giriyor. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir süredir asayiş olaylarına yönelik hizmet veren MOBESE yarından itibaren sürücülerin hız ve ışık ihlallerini denetleyecek. Kameraların tespit ettiği ihlaller Varlık Mahallesi'nde bulunan MOBESE merkezindeki ekranları izleyen memurlar tarafından cezaya dönüştürülecek. Ceza makbuzları ile birlikte sürücülere araç fotoğrafları da gönderilecek. Kural ihlalinde bulunan sürücüler ceza makbuzlarının kendilerine ulaşmasından sonra 15 gün içerisinde ödemeleri durumunda, Kabahatler Kanunu çerçevesinde yüzde 25'lik indirimden faydalanabilecekler. -825 KAMERA- Ankara'da, MOBESE sisteminde 357'si şehir izleme olmak üzere 613 noktada 825 kamera bulunuyor. Bu kameraların bir bölümü asayiş hizmetlerine yönelik izleme yaparken, ana cadde ve bulvarda bulunan kameralar trafik ihlallerini de merkeze iletiyor.