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Başkentte "Teröre Lanet" yürüyüşü ANKARA (A.A)

23 Ekim 2011 18:47

-Başkentte "Teröre Lanet" yürüyüşü ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu HakSen, Hakkari'deki hain saldırıda şehit olanları anmak ve terörü lanetlemek için Başkentte yürüyüş düzenledi. HakSen Genel Merkezinin önünde toplanarak Güvenpark'a yürüyen grup adına basın açıklaması yapan HakSen Genel Başkanı Ayhan Çivi, saldırıda ölen şehitleri minnetle andıklarını belirtti. Şehitlerin artık yuvalarına, sevdiklerine sağ salim dönmelerini ve hainlerden hesap sorulmasını istediklerini söyleyen Çivi, yetkililere seslenerek, ''Mehmetçiklerimiz sigortalı olsunlar. Askerlerimize hayat ve kaza sigortası yapılmalı'' dedi. Çivi'nin açıklamasının ardından şehitler için Fatiha okundu ve lokum dağıtıldı. Bu arada sosyal paylaşım sitelerinde örgütlenen birçok grup Güvenpark'ta bir araya gelerek terörü lanetledi. ''Her Türk asker doğar'', ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganları atan topluluk daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti.

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