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BAŞKENTTE "PAVYON İSTEMİYORUZ" EYLEMİ ANKARA (A.A)

11 Ocak 2011 11:15

-BAŞKENTTE "PAVYON İSTEMİYORUZ" EYLEMİ ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Ankara'da, Talatpaşa Bulvarı'ndaki pavyonların kaldırılmasını isteyen mahalle sakinleri, bulvarı temizleyerek eylem yaptı. Bulvardaki Kestane Parkı'nın önünde toplanan Sakarya Mahallesi sakinleri, ''Sayın Valimiz, geçmişteki kötü planlama ve yönetim sonucu 15 yıldır gazinolar, pavyonlar ve ikinci el otomobil galerileri ve müşterileri tarafından kirletilen ve kirletilmesine seyirci kalınan Talatpaşa Bulvarımızı adına yakışır şekilde bölge halkı olarak yıkadık, akladık, pakladık, kırkladık. Anayasamızın 58'inci maddesi ve 5393 sayılı yasa gereği zatıalinizi ve yetkilileri ivedilikle göreve davet ediyoruz'' yazılı pankart açtı. Gruptakiler, daha sonra, bulvarı süpürüp suyla yıkadı ve ''Sakarya Mahallesi'' yazılı tabelayı sildi. Grup adına yapılan açıklamada, bölgede bulunan gazinolar, pavyonlar ve ikinci el otomobil galerileri nedeniyle yaklaşık 60 bin kişinin yaşadığı mahallede başta fuhuş, cinayet ve gasp olmak üzere birçok suç işlendiği belirtildi. Gazino, pavyon ve galerilerin kaldırılması için Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Valiliğe başvuruda bulunulduğu ancak sonuç alınamadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Çevrede çok sayıda okul ve hastane var. Yaşam ve can güvenliği hakkımızı istiyoruz. Mahalle suç odaklarının yeri haline geldi. Pavyon, bar ve gazinoların olduğu bir ortamda yaşamak istemiyoruz. Bunların kapatılmasını veya uygun bir yere taşınmasını istiyoruz. Fuhuş ve uyuşturucu bağımlısı kişiler yüzünden çocuklarımızı okula göndermeye korkuyoruz.'' Mahallede yaşanan sorunlar nedeniyle yüzlerce evin satılık ve kiralık olduğu ancak bunlara talep bulunmadığı belirtilen açıklamada, yetkililerden bu sorunlara çözüm bulmaları istendi. Açıklamanın ardından, gruptan iki kişi, Ankara Valiliğine mahalleliden topladığı dilekçeleri verdi.

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