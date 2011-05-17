-BAŞKENTTE "19 MAYIS" PROGRAMI ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de ve 19 Mayıs Stadyumu'nda tören düzenlenecek. Ankara Valiliğinden Başkentte düzenlenecek törenlerle ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs törenleri saat 07.00'de başlayıp, saat 24.00'te sona erecek. Bu saatler arasında tüm resmi daireler, özel kuruluşlar, müesseseler, askeri birlik kurum ve karargahlar, Türk Bayrağı ve Atatürk portreleri ile donatılacak, gece ışıklandırılacak. Kutlama programı kapsamında, 19 Mayıs Perşembe günü, Anıtkabir, Atatürk anıtı ve 19 Mayıs Stadyumu'nda tören düzenlenecek. Anıtkabir'de saat 09.00'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki resmi erkan, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak. Kortej, Anıtkabir Aslanlı yol başında oluşturulacak. Kortejde yer alacak resmi erkan, en geç saat 08.45'de yerlerini almış olacak. Tören, Cumhurbaşkanı Gül'ün gelişi ve kortejin hareketiyle başlayacak. Tören sırasında mozole önündeki alanda yer alacak, müsteşar seviyesinden şef seviyesine kadar Bakanlıklar merkez teşkilatı görevlileri, il düzeyindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli müdür seviyesinden şef seviyesine kadar kamu görevlileri ile kamu yararına çalışan dernek ve meslek teşekkülü yetkilileri en geç saat 08.30'da tören alanında yerlerini almış olacak. Kortejin mozole içinde yerini alması ve Cumhurbaşkanı Gül tarafından mozoleye çelenk konulmasının ardından çalınacak ''ti'' borusu ile korteje dahil resmi erkan ve tören alınanda yer alanlar bir dakikalık saygı duruşunda bulunacaklar. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın bitiminde sona erecek, tören Cumhurbaşkanı Gül'ün özel defteri imzalaması ve Anıtkabir'den ayrılmasıyla son bulacak. 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 10.00'da yapılacak olan geçit töreni, beden eğitimi ve spor gösterileri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün huzurunda icra edilecek.