-BAŞKENTTE 3 YENİ FİLM VİZYONDA ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - Başkent sinemalarında bu hafta 3 yeni film gösterime girecek. Bilim kurgu türündeki ''Süper 8'' izlenime sunulacak. Jeffrey Jacob Abrams'ın yazıp yönettiği filmde, Elle Fanning, Kyle Chandler, Amanda Michalka, Ron Eldard, Noah Emmerich, Gabriel Basso, Ryan Lee, Zach Mills rol alıyor. Küçük bir Ohio kasabasında geçen filmin yapımcılığını Steven Spielberg, Abrams ve Bryan Burk üstleniyor. Yönetmenliğini Oliver Parker ve Barnaby Thomson'ın yaptığı ''Kayıp Hazine'' vizyona geriyor. Macera, komedi türündeki filmin senaryosu Piers Ashworth, Nick Moorcroft, Jamie Minoprio'ya ait. Filmde, Rupert Everett, Colin Firth,David Tennant, Talulah Riley, Juno Temple ve Gemma Arterton başlıca rolleri paylaşıyor. İlki 2007'de çekilen film, Colin Firth, David Tennant ve Rupert Everett'li kadrosuyla dikkati çekiyor. Gerilim, fantastik türündeki ''Demir Kapılar'', seyirciyle buluşacak. Yönetmenliğini Stephen Manuel'in yaptığı filmin senaryosu Peter Arneson'a ait. Filmde, Axel Wedekind, Rungano Nyoni rol alıyor. -SİNEMALAR- METROPOL: ''Süper 8'', ''Kungfu Panda 2'', ''The Hangover 2: Felekten Bir Gece Daha'', ''Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde'', ''Koğuş'', ''Tuzak'', ''Kayıp Hazine'' MEGAPOL: ''Hanna'', ''Vahşetin Çocukları', ''Geceler Bizim'', ''Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu'' OPTİMUM: ''Kungfu Panda 2'', ''Demir Kapılar'', ''Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde'', ''Hanna'', ''XMen Birinci Sınıf'', ''The Hangover 2: Felekten Bir Gece Daha'', ''Süper 8'', ''Sevimli Cüceler'', ''Dehşet Evi'' BÜYÜLÜ FENER KIZILAY: ''Kunfu Panda 3D'', ''Süper 8'', ''Vahşetin Çocukları'', ''Başka Bir Yerde'', ''Kayıp Hazine'', ''Gördüğüm En Güzel Kadın'', ''Hanna'', ''Tuzak'', ''X Men Birinci Sınıf'', ''Felekten Bir Gece'', ''Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde'' BÜYÜLÜ FENER BAHÇELİEVLER: ''Adalet Oyunu'', ''Geceler Bizim'', ''Süper 8'', ''Başka Bir Yerde'', ''XMen Birinci Sınıf'', ''Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde''