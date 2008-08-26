Başkentte 100 bin cahil!

Başkentin göç alma hızının fazla olduğunu belirten Ankara Valisi Kemal Önal, bu nedenle okuma yazma bilmez vatandaşların sayısının hızla arttığnı söyledi. Önal, "Başkentte yaklaşık 100 bin civarında okuma yazma bilmeyen vatandaşımız var" dedi.



''Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi'' kapsamında yapılacak spor kompleksi ile onarımı yapılacak okulların protokolünün imza töreninde konuşan vali Önal, Ankara'nın eğitim konusunda Türkiye'ye öncülük yaptığını ifade etti.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle yürütülen ''Ana Kız Okuldayız'' okuma yazma kampanyasına büyük ihtiyaç olduğunu belirten Önal, şunları söyledi: ''Halen okuma yazma bilmeyen vatandaşımız var. Özellikle göç alan kentlerimizde bu sürekli üzerinde durulması gereken bir konu. Asla 'bitti' diyemediğimiz bir konu. Çünkü göç hızımız fazla. Önceki kampanyalarımızda bu sayıyı mümkün olduğunca alt seviyeye indirmiş, 60 yaş üzerini çıkardığımızda sıfır oranına gelmiştik. Son dönemde Halk Eğitim Müdürlüklerimizin yaptığı araştırma ile, okur yazar olmayan sayısının ilimizde arttığını gördük. Yaklaşık 100 bin civarında okul dönemini geçirmiş, okuma yazma bilmeyen vatandaşımız var. Bu kampanya imdadımıza yetişti.''



