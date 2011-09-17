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Başkent'in yeni logosu: Bıyıklı kedi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ''bıyıklı kedi''den oluşan yeni logo, oy çokluğuyla kabul edildi.

17 Eylül 2011 03:00

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ''bıyıklı kedi''den oluşan yeni logo, oy çokluğuyla kabul edildi.
 

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Danıştay'ın Ankara'nın amblemine ilişkin verdiği karara anlam veremediğini söyledi.


Danıştay'ın kararının şahsi olduğunu öne süren Gökçek, kararla ilgili şikayetlerini ilgili makamlara taşıyacaklarını kaydetti.


Gökçek'in konuşmasının ardından oylamaya sunulan başkentin yeni logosu, 31 ''hayır'' oyuna karşı 59 ''evet'' oyuyla kabul edildi.


Ankara 7. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla alınan kedili logo kararının iptali istemiyle açılan davayı reddetmişti.


Danıştay 8. Dairesi ise Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin kararını bozarak, Ankara'nın ambleminin ''Hitit Güneşi'' olduğuna karar vermişti.

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