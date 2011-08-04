-BAŞKENTİN VERGİ BORCU 7,3 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Ankara'nın vergi borçluları listesi açıklandı. Başkentte varlık barışı uygulamasının ünlü ismi Ali Türkan'ın da aralarında bulunduğu kişi ve kuruluşların devlete 7,3 milyar lira dolayında vergi borcu bulunuyor. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması sonrasında bu yılın vergi borçluları listesi yeniden şekillendi. Geçtiğimiz yıllarda listede yer alan bir çok kişi ve kuruluş, vergi borçlarını yeniden yapılandırmaya tabi tutarak, bu yıl liste dışı kaldı. Kamuoyunda ''vergi yüzsüzleri'' olarak nitelenen vergi borçluları listesinde, bu yıl 2010 yılı sonu itibariyle devlete 200 bin lira ve üzerinde vergi borcu olanlara yer verildi. Açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 200 bin lira ve daha fazla borcu olan ya da bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi cezası bulunan mükellefler alındı. Listelerde 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2010-31 Mayıs 2011 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar da göz önünde bulunduruldu. Bu arada yeniden yapılandırmadan yararlanan mükellefler borç listelerine konulmadı. -TOPLAM BORÇ 7,3 MİLYAR LİRA- Buna göre, Ankara'nın vergi borçluları listesinde 2010 yılı sonu itibariyle 200 bin lira ve üzerinde vergi borcu olan 2 bin 466 kişi ve kuruluş yer aldı. Yeniden yapılandırmaya da gitmeyen bu mükelleflerin toplam borç tutarı da, 4 milyar 101 milyon 413 bin 466 lira olarak hesaplandı. 200 bin liranın altındaki borçlar da dahil edildiğinde, Ankara'da vergi borcu olan mükellef sayısı 1 milyonu aşarken, bunların toplam borcu da 7,3 milyar lira şeklinde belirlendi. -VARLIK BARIŞI YARAMADI- Başkentin vergi borçluları listesinin başında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da iflas halindeki İmar Bankası Ankara Şubesi yer aldı. Bu şubenin vergi borcu, bu yıl 387 milyon 646 bin 393 liraya ulaştı. Varlık Barışıyla kamuoyunun tanıdığı Ali Türkan ise uygulama sonrasında başkentte en fazla vergi borcu bulunan ikinci isim oldu. Türkan, 27 Şubat 2009 tarihinde Ankara Cumhuriyet Vergi Dairesine yurt dışındaki 5,2 milyar liralık kaynağı yurda getireceğini beyan ederek varlık barışı başvurusu yapmıştı. Ali Türkan'a bu başvuru kapsamında 104 milyon lira vergi tahakkuk ettirilmiş ve mevzuat gereği bu vergiyi takip eden ayın sonuna kadar ödemesi istenmişti. Ali Türkan'ın 104 milyon liralık vergiyi süresi içinde ödememesi nedeniyle varlık barışı uygulamasından yararlanma hakkı ortadan kalkmıştı. Daha sonraki süreçte Gelir İdaresi Başkanlığı, bu verginin yasal faiziyle birlikte Türkan'dan tahsili için harekete geçmiş, ancak bu yöndeki çalışmalar sonuçsuz kalmıştı. Ali Türkan da, geçen yıl 104 milyon 998 bin 316 liralık vergi borcuyla borçlular listesindeki yerini almıştı. Türkan'ın vergi borcu bu yıl 160 milyon 279 bin 971 liraya yükseldi. Ali Türkan, söz konusu tutar ile Ankara'da devlete en fazla vergi borcu bulunan ilk 2 mükelleften birisi haline geldi. -DİĞER BORÇLULAR- Başkentin vergi borçluları listesinde Baki Atalay 103 milyon 742 bin liralık borç ile 3'üncü, Tuta Petrolcülük A.Ş de 103 milyon 287 bin liralık borç ile 4'üncü sırada yer aldı. Bunları İmar Bankası Çankaya ve Bahçelievler Şubesi ile D.K.Y. Telekomünikasyon Yapı San. A.Ş ve Vetan İnşaat Turizm Mak. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti takip etti.