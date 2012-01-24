-Başkentgaz'ın özelleştirilmesinde süre uzatıldı ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin özelleştirmesinde 27 Ocak 2012 olan son teklif verme süresi 16 Nisan 2012 tarihine ertelendi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan yazılı açıklamada, ÖİB'nin Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinde (Başkentgaz) bulunan yüzde 80 oranındaki hissesinin, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, satış yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin ihale sürecinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede, 27 Ocak 2012 saat 18:00 olarak belirtilen son teklif verme tarihinin, özellikle yabancı firmalar ile ortaklık kuran veya ortaklık görüşmeleri devam eden katılımcıların son dönemde Başkentgaz ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan tarife metodolojisi ve Başkentgaz'ın varlık tabanı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü ile imzalanan borç protokolü gibi gelişmeleri detaylı olarak inceleyebilmek ve bu gelişmeleri tekliflerine yansıtabilmek amacıyla ilave süre talep etmeleri nedeniyle, 16 Nisan 2012 saat 18:00 olarak değiştirildiği bildirildi. -2 kez iptal edildi, 3 kez uzatıldı Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin özelleştirilmesi için ilk ihale 2008 yılının Mart ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmişti. İhalede en yüksek teklifi 1 milyar 610 milyon dolarla Global Yatırım Energaz, ikinci en yüksek teklifi de Elektromed vermişti. En yüksek teklifi veren her iki şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine ihale iptal edilmişti. Belediye, şirketin 50 milyon dolarlık teminat mektubunun nakde çevrilmesi için işlem başlatmış, ancak şirket karşı dava açmıştı. Daha sonra, Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin yüzde 80 hissesine tekabül eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınarak, ihalenin ÖİB tarafından gerçekleştirilmesi karara bağlanmıştı. Karar üzerine, ÖİB tarafından 2010 yılında yeniden özelleştirme işlemi başlatılan Başkent Doğalgaz'ın yüzde 80 oranındaki hissesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 1 milyar 211 milyon dolarla Kazancı-Karamehmet ortaklığı ile kurulan MMEKA vermişti. Ancak devir sürecinde, Karamehmet-Kazancı ortaklığında sorunlar çıkmış, ödeme yapılmaması nedeniyle devir gerçekleşememiş ve ihale iptal edilmişti. ÖİB tarafından, üçüncü kez ihale ilanına çıkarılan ve önce 31 Ekim 2011 olarak belirlenen son teklif verme tarihi resmi gazetede yayımlanan ilanla 27 Ocak 2012 olarak değiştirilmişti.