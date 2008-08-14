Başkente VIP cami

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara’da ihtiyacı karşılamadığını düşündüğü Kocatepe Camii’ne alternatif, "VIP" hizmetinin de verileceği yeni bir cami için düğmeye bastı.



Başkanlığın Eskişehir Yolu üzerindeki binasının hemen yanına yapılacak camide aynı anda 15 bin kişi namaz kılabilecek. Camide, devlet protokolü "VIP" standartlarında ağırlanacak. Protokol için özel abdest ve dinlenme yerleri olacak. Protokol, abdest ve dinlenme bölümlerinden özel asansör sistemiyle caminin içine geçebilecek. Cami, önemli isimlerin cenazeleri için de kullanılacak. Kubbe çapı 31 metre olan caminin 54x54 boyutlarında kapalı bir alanı olacak ve bu alanda 5 bin kişi namaz kılabilecek.

Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından yapılacak caminin temeli 16 Ekim’de atılacak. 4 yıl içinde bitirilmesi planlanan caminin maliyeti 15 milyon doları bulacak. Kocatepe’nin aksine cemaate 4 bin araçlık otoparkıyla da hizmet verecek olan camide teknolojinin son örnekleri kullanılacak. Başkanlık binasıyla cami arasında protokolün kullanacağı bir alt geçit bulunacak. Diyanet İşleri Başkanı, konuklarıyla bu geçidi kullanarak camiye ulaşacak. Camide, "avize aydınlatması" yerine "kubbe aydınlatması" sistemi kullanılacak. Kubbeden gelen ışıkla iç aydınlatma sağlanacak.

Modern ve klasik cami mimarisinin bir karışımı olacak olan camide tek şerefeli 4 minare bulunacak. Projenin başındaki isim olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Er, "Her şeyden önce yaklaşık 1000 kişilik başkanlık personelinin ibadet yeri ihtiyacı bu camiyle karşılanacak. Bugüne kadar personelimiz namazlarını spor salonunda kılıyordu" dedi.

