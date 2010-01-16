'Başkent'e görkemli kutlama

T24 - ''İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'' etkinliklerinin resmi açılış töreni Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından, Ajansın koordinatörlüğünü de yürüten Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bakanlar Kurulu üyelerinin yanı sıra KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, Almanya Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Süryanileri Cemaati lideri Yusuf Çetin, İstanbul Valisi Muammer Güler, Belediye Başkanı Kadir Topbaş katıldı.



Tören, çoğunluğu Avrupa ülkelerinden yaklaşık 40 ülke ve uluslararası kuruluşun temsilcileri ile iş, kültür ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini de bir araya getirdi.



Cumhurbaşkanı Gül ve eşi ile Başbakan Erdoğan ve eşinin gecikmesi dolayısıyla tören planlanandan yaklaşık yarım saat sonra AKB Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç'in konuşmasıyla başladı.



Müzeler 24.00'e kadar açık



Her köşesinde, kucak açtığı medeniyetlerin izlerini taşıyan İstanbul’un müzeleri ve tarihi mekanları bu gece kapılarını 24.00’e kadar açık tutacak.



Nerde, ne var?



Haliç Kongre Merkezi



Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak etkinlikte, Yekta Kara'nın sanat yönetmenliğinde ''İstanbul Büyüsü'' adlı sahne gösterisi düzenlenecek. Gösteride 303 sanatçı sahne alacak.



Şiir, dans, müzik, İstanbul ses ve görüntülerinden oluşan 5 farklı unsurun yer aldığı gösteride, aralarında Sultan Abdülaziz, Mozart, Ahmet Adnan Saygun, Minur Nurettin Selçuk, Orhan Veli Kanık gibi farklı isimler tarafından İstanbul hakkında üretilmiş 24 eser farklı sanatçılar tarafından yorumlanacak.



Aynur, Bekir Ünlüataer, Cüneyt Türel, Dilek Türkan, Fatih Erkoç, Kevork Tavityan, Kubat, MFÖ, Sertab Erener, Yetkin Dikinciler ve Zuhal Olcay farklı performanslar sergileyecek.



İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Yarkın Perküsyon Grubu, Devlet Opera Korosu sanatçıları, Çocuk Korosu, Devlet Balesi Dansçıları ve Pulathane Halk Oyunları Grubu da yer alacak.



Kadıköy Meydanı



Volkan Severcan'ın sunuculuğunu üstlendiği etkinlik saat 19.00'daki Balon Tiyatrosu'nun oyunu ile başlayacak.



Taksim'de olduğu gibi 20.10'da Haliç’teki gösteriye canlı bağlanılacak.



Kadıköylüleri bekleyen gecenin sürprizi ise Mor ve Ötesi grubunun sahne alması... Konser 21.20'ye kadar sürecek.



Taksim Meydanı



Ziya Kürküt'ün sunuculuğunu yapacağı etkinlik saat 19.00'da başlayacak. 19.30'da Kadıköy’deki Balon Tiyatrosu dev ekranlardan izlenebilecek.



20.10'da Haliç’teki havai fişek gösterisine canlı yayınla bağlanılacak. Saat 20.30'da Ateş Tiyatrosu ve ardından yediden yetmişe herkesin merakla beklediği Tarkan sahne alacak.



21.15'te başlayacak konser 22.20'ye kadar sürecek.



Pendik Meydanı



Pendik Sahili'nde yapılacak etkinliği Gülhan Şen sunacak. Kadıköy ve Haliç’teki gösteriler canlı olarak yayınlanacak.



Saat 20.20'yi gösterdiğinde Kıraç'ın şarkılarıyla hız bulacak eğlence 21.20'deki havai fişek gösteri ile sona erecek.



Sultanahmet Meydanı



Hande Kazanova'nın sunuculuğunu yapacağı etkinlik kapsamında önce Mehteran Konseri ve ardından DJ performansı ile eğlence başlayacak.



20.10'da, Haliç’teki gösterilerin yayını Sultanahmet'ten de yapılacak ve saat 20.20'de Mercan Dede sahneye çıkacak.



21.20'de ise havai fişek gösterisi ile kapanış yapılacak.



Bağcılar Meydanı



Bağcılar'daki etkinliğin sunucusu Jess Molho. Diğer yerlerde olduğu gibi Haliç ve Kadıköy’deki gösteriler canlı yayınla misafirlere aktarılacak.



Ardından saat 21.20'ye kadar Zara sahnede olacak.



Beylikdüzü Meydanı



Asuman Dabak'ın sunuculuğunu yapacağı gecede önce Kadıköy’deki Balon Tiyatrosu izlenecek, ardından Şaman Dans Grubu sahne alacak.



19.55'te müzik yayını başlayacak ve Beylikdüzü halkı 20.20'deki Nil Karaibrahimgil konseri ile coşacak.



Eğlence dolu gece 21.20'de havai fişek gösterisi ile sona erecek.



Bugün (16 Ocak 2010), ayrıca Şişli'de ''Yüzde Yüz Ekolojik Pazarın Geliştirilmesi ve Tüketici Bilinçlendirme Feriköy Ekolojik Pazar'' toplantısı yapılacak.



Hafta içinde ise bu etkinlikler var



Yarın, Yenikapı Mevlevihanesi'nde ''Mevlevi Kültürü Anlatımı ve Sema Kültürü'' gösterisi, ''İst'te Yaşıyor ve Çalışıyor-Antoni Muntadas Çalıştay'' Sergisi ise 18 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında sanatseverlerce Tophane-i Amire'de görülebilecek.



''Yerel Yönetimler için Kültür Yönetimi Profesyonel Formasyon Programı 2. Dönem'' kapasite geliştirme toplantısı 19 Ocakta, ''Müzik Nasıl Konuşur'' konulu basın toplantısı 20 Ocakta, kent kültürü başlığı altında ''Yerel Yönetimler için Kültür Yönetimi Profesyonel Formasyon Programı 2. dönem'' kapasite geliştirme toplantısı 21 Ocak'ta yapılacak.



23 Ocak'ta ise ''Fotoğraf Geçidi-İstanbul Sanat ve Fotoğraf Seminerleri'' 2010 Sanat Üretim Merkezinde, ''Europa Nostra Meeting (Bizim Avrupamız-İstanbul 2010) Kentsel Uygulamalar Semineri'', ''Yüzde Yüz Ekolojik Pazarın Geliştirilmesi ve Tüketici Bilinçlendirme Feriköy Ekolojik Pazar'' etkinliği ise Bomonti Şişli'de gerçekleştirilecek.

