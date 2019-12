-Başkente 124 kurban kesim yeri ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhsin Temel, 25 ilçede 67 kurban satış yeri, 124 kurban kesim yerinin tespit edildiğini, söz konusu yerlerin il ve ilçe tarım müdürlüklerince düzenli olarak denetlendiğini söyledi. Temel, Vali Yardımcısı Mehmet Kurt başkanlığında toplanan İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun, Kurban Bayramı öncesinde ve süresince, il ve ilçe müdürlüklerinde, yeterli sayıda araç ile nöbetçi veteriner hekim görevlendirildiğini bildirdi. Ankara'ya 25 civarında ilden kurbanlık hayvan sevk edildiğini, bu hayvanların salgın hastalıklar yönünden kontrol edildiğini ifade eden Temel, ''25 ilçede 67 adet kurban satış yeri, 124 adet kurban kesim yeri tespit edildiğini ve söz konusu yerlerin il ve ilçe müdürlükleri tarafından düzenli olarak denetlendiğini'' belirtti. -Kurban kesim yerleri belirlendi- Bu arada Ankara ve ilçelerinde kurban satış ve kesim yerleri şöyle: Akyurt: Arpaçlar, Yılgınlar, Salih Er, Balcı, Akbulutlar, Faruk Karabey, Kalaycı, Koç, Hamza Topçu, İsmet Topçu, Yahya Kartal, Cahit Keleş, Yaşar Yılmaz, Erhan Kaya, Nuh Öztepe ve Kurban Uğur besi çiftlikleri. Altındağ : Karapürçek kurban satış yeri, İskitler, Site Yıldız ve Aydınlıkevler pazar yerleri. Ayaş: Cumhuriyet Meydanı, Yertutan ve Balçiçek besi çiftlikleri, Ayaş, Oltan ve Belediye Mezbahane. Beypazarı: Bulgur Dede mevkisi, Oğuzkent mevkisi, Belediye mezbahanesi, Cemiyet mevki, Gazi Gündüzalp İş Merkezi. Çamlıdere: Kurban satış yeri, konut alanları dışı Çankaya: Mühye Yeşilkent, Emek ve Ayrancı pazar yeri, Belediye hayvan pazarı, Girişim Et Entegre A.Ş, Cengiz Han, Zalif Demirer, Harun Yurt, Seyfettin Yağcı, Kerim Pekyürek, Muharrem Arslan ve Ahmet Arıcı çiftlikleri Çubuk: Murat Aktan, Mustafa Söfüt, Abdul Sarıkaya, İbrahim Çelik, Mustafa Kalaycı, Mehmet İlhan ve Mehmet Kılıç çiftlikleri Elmadağ: Elmadağ kurban satış yeri, Çarşamba pazarı, Hasanoğlan kurban satış yeri, Kapalı pazar yeri, Yeşildere kurban satış yeri, Özbey Apartmanı, Tatlıca mahallesi kapalı pazar yeri, Dilek Kent Kooperatifi, TOKİ Blokları, Mezbahane, Yeşildere Park Alanı. Etimesgut: Bağlıca kurban pazarı, Bağlıca Yolu üzeri kesim yeri, Optimum yanı, Alsancak pazar yeri, Elvankent pazar yeri, 1. Etap kapalı pazar yeri, Güzelkent pazar yeri. Gölbaşı: Gölbaşı Belediyesi kurban satış yeri. Güdül: Harman önü, pazar yeri Haymana: Pazar yeri, Konutlar, Mezbahane. Kızılcahamam: Çorak Pazarı. Kalecik: Hayvan Pazarı, Mezbahane. Kazan: Kazan Et Kombinası, Makro Market A.Ş. Keçiören: Ovacık, Ovacık kesim yeri, Aktepe, Atapark, Ayvalı Fatih, Çaldıran, Yeşiltepe, Esertepe, Kalaba, Ufuktepe, Uyanış, İncirli ve 19 Mayıs semt pazar yerleri, 23 Nisan Mahallesi Pazarı. Mamak: Ortaköy kurban satış yeri, Mamak pazar yeri. Nallıhan: Pancar deposu yanı, Belediye mezbahanesi. Polatlı: Eski Mezbahane arsası, Belediye kombine tesisi, Mezbahane yanı eski kotralar, İtfaiye Amirliği bahçesi, Su Arıza Şantiyesi, Makine İkmal Müdürlüğü. Polatlı: Polatlı Kesim Salonu Pursaklar: Kazım Orbay Sokak, Kurban Kesim Yeri Sincan: Yeni Çimşit, Tandoğan, Osmanlı, İstasyon, Plevne, Yunusemre ve Yenikent pazar yerleri, Salı Pazarı, Yenikent Kavun Pazarı, Mısır Dalı Kombinası, Yenikent Canlı Hayvan Borsası, Fatih Mahallesi Tuğra anıtı arkası, Törekent Mahallesi Belören Mevki, Yeniçimşit Mahallesi Pazar Yeri (ücretli), Akhanlar Et Entegre Tesisleri (ücretli), Mısır Dalı Kombinası (ücretli). Şereflikoçhisar: Hayvan Pazarı yeni sanayi yanı, Yeni ve Eski pazar yerleri, Belediye Mezbahanesi. Yenimahalle: Batıkent Andaç, Batıkent Ergazi, Çamlıca, Şentepe, Demet, Ümitköy ve Serhat pazarları, Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi.