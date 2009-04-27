Başkent Üniversitesi: Onurumuzla oynandı

Başkent Üniversitesi Mütevelli Kurulu, gerek Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın gerekse üniversitenin onuruyla oynandığını bildirdi.



Yapılan yazılı açıklamada, Haberal'ın tutuklama kararına yapılan itirazın mahkeme tarafından reddedildiği ve ret gerekçesinin de açıklanmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Ortada yargı kararı bulunmadan maalesef bazı basın organları ve bazı siyasiler tarafından suçlu ilan edilerek gerek Sayın Rektörümüzün gerekse üniversitemizin onuruyla oynanmıştır. Bu suçu işleyenlerin ve müfterilerin sonuna kadar takipçisi olacağız. Maalesef yargılanan ile avukatlarından, dosyaların incelenmesi esirgenmiş ve dosyaların incelenmesi dahi kısıtlanmış iken bazı medya organları ile bazı siyasiler kamuoyu önüne çıkıp, 'dosyada şu bilgiler var' diyebilmektedir.



Başkent Üniversitesine reva görülen bu zor koşullara rağmen tüm eğitim ve sağlık kurumları, eskiden olduğu gibi Sayın Rektörümüzün ilkelerine uygun biçimde, 'yirmi dört saat yedi gün' sloganı ile hizmete devam etmektedir."

