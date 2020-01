-Başkent şubatta ''Caz''la ısınacak ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Ankara Caz Derneği'nin düzenlediği Ankara Caz Festivali 2-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Festivalin basın tanıtımı, İtalyan'ın Ankara Büyükelçiliğinde çeşitli ülkelerin büyükelçilerinin ve festival sponsorlarının katılımıyla yapıldı. Ankara Caz Derneği Başkanı Lütfi Varoğlu, festivalin bu yıl 15'incisinin düzenlendiğini söyledi. Bu yılki temanın, ''Cazın Nabzı'' olarak belirlendiğini dile getiren Varoğlu, ''Başkentin ayakta duran birkaç festivalinden biriyiz. Festivali özellikle üniversitelerde düzenliyoruz ve bu şekilde gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. Caz özgür ve özgün bir müzik. Cazın canlı dinlenmesi önemli'' diye konuştu. Festivalde toplam 15 konserin düzenleneceğini, en az 12 ülkeden değişik grupların geleceğine değinen Varoğlu, festivalin böylece önemli bir misyonu yüklendiğini de vurguladı. Festival yönetmeni Özlem Oktar Varoğlu ise festival programına ilişkin bilgi verdi. -Festivalde Neler Var?- Festivalde 15 konser ile çeşitli aktiviteler yer alıyor. Orhan Osman Turkophony All stars feat. Dave Weckl – Kai Echardt, Okay Temiz feat. Doudu Ndiaye Rose ve Yamar Thiam, Volkan Öktem feat Laço Tayfa, Burhan Öçal & Tuluğ Tırpan DUO ve Tamburi Mundi gibi sentez projelerinin yanında Kerem Görsev Trio feat Allan Harris, Ferit Odman Quintet ''Autumn In New York'' feat. Vincent Herring, Michiel Borstlap Trio feat. Gene Jackson gibi standart caza yakın projeler de 2-25 Şubat tarihleri arasında caz severlerle buluşuyor. Festivalin protokol konserini 2 Şubat'ta Türkiye'nin sevilen büyük orkestralarından Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası verecek. Orkestraya Ankaralı büyük davul ustası ve caz eğitmeni Durul Gence eşlik edecek. 8 Şubat'ta Okay Temiz'in doğum günü için bir konser düzenlenecek. Senegal'in dünyaca ünlü ritm hocası Doudou N'diaye Rose, ''talking drums'' ustası Yamar Thiam ve her iki ülkeden seçkin sanatçı grubuyla Türk ve Afrika ritmlerinin nefes kesen performansları ile sahne alacak. 11 Şubat'ta Burhan Öcal ve Tuluğ Tırpan, Paganini'nin eserlerini yorumlayacakları bir konserle seyirci karşısına çıkacak. Caz, klasik müzik ve dünya müziğinin keyifli bir senteziyle Paganini'nin mirasına yeni bir kimlik kazandıracak. Avusturya cazının yeni yüzü olarak adlandırılan grup Michaela Rabitsch&Robert Pawlik Quartet 15 Şubat'ta sahne alacak. Muhteşem bir vokal ve aynı zamanda trompet virtüözü Michaela Rabitsch ''günümüzün kadın Chet Baker'ı'' olarak tanınıyor. Aynı gün Hintli müzisyen, bir veena ustası ve dansçı Ragunath Manet, geleneksel Hint müziğiyle caz tınılarını sentezlediği projesinin canlı performansıyla katılıyor festivale. 16 Şubat'ta Tamburi Mundi–Project: The Rhythms in Dialogue, ritmin kültürlerarası diyaloğuna çok iyi bir örnek veriyor. Yine aynı gün Kuzey Afrika-İtalyan sentezi Odwalla grubu müzik ve dansları ile unutulmayacak bir gösteri sunacak. 17 Şubat'ta dünyaca ünlü piyanist Michiel Borstlap triosuyla son albümü Blue'yu festival izleyicileri için çalıyor. Borstlap'a birçok caz efsanesine ritmleriyle nabız vermiş ve dünyanın her yerinden caz müzisyenlerinin takdirini kazanmış davulcu Gene Jackson eşlik edecek. Türk cazının genç ve yetenekli davulcularından Ferit Odman New York'ta kaydettiği 2. albümü Autumn in New York ile 18 Şubat'ta sahne alacak. Türk Cazının geldiği başarılı noktanın önemini yansıtan bu konserde Odman'a Amerikalı ünlü saksofoncu Vincent Herring eşlik edecek. Festivalin son haftası 23 Şubat'ta Kerem Görsev Trio&Allan Harris konseriyle başlayacak. Türkiye'nin en ünlü piyanist ve bestecilerinden Kerem Görsev ve Amerikan caz standartlarının günümüzdeki en iyi yorumcularından olan Allan Harris, caz sahnelerinin en güzel şarkılarını seslendirecek. Davulda Ferit Odman ve kontrbasta Kağan Yıldız ise bu konserin diğer yıldızları olacak. 24 Şubat'ta Portekizli grup Alexandre Frazão TGB Project rock tadındaki progresif caz albümlerinden parçalarıyla katılacak. Tuba, gitar ve davuldan oluşan üçlü dünya cazından farklı bir nabız duymak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir konser verecek. Yine aynı gün, günümüz cazının efsane davulcusu Dave Weckl'ın dahil olduğu bir sentez proje, Orhan Osman Turkophony All Stars sahne alacak. ''Buzuki Orhan'' Osman'ın Anadolu ritmlerini dünya müzisyenleriyle yorumladığı projede birçok kıymetli müzisyenin yanısıra bas gitarın yıldızlarından Kai Eckhardt da yer alıyor. 25 Şubat'ta festivalin kapanış konserini Volkan Öktem ve efsane grup Laço Tayfa yapacak. Konser mekanları ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Bilkent Konser Salonu ve Türk Amerikan Derneği Salonu olacak. Festivale destek veren kuruluşlar arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Çankaya Belediyesi, ABD, Avusturya, Hollanda, Portekiz Büyükelçilikleri, İtalyan Kültür Merkezi, Fransız Kültür Merkezi, Goethe Institut yer alıyor.