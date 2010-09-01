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BAŞKENT SONBAHARI YILDIZLARLA KARŞILAYACAK ANKARA (A.A)

01 Eylül 2010 13:04

-BAŞKENT SONBAHARI YILDIZLARLA KARŞILAYACAK ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Başkent Ankara, sonbaharda müziğin önemli isimlerini ağırlayacak. Duman, MFÖ, Yeni Türkü, Erkan Oğur ve Grup Yorum, bu yıl ilki gerçekleşecek olan ''Sonbahar Konserleri'' etkinliklerinde sahne alacak. ODTÜ Vişnelik tesisleri Çim Amfide 1-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek konserler dizisininde ilk olarak 1 Ekim'de Duman sahneye çıkacak. ''Sonbahar Konserleri''nin ikinci konuğu ise bu yıl 25. kuruluş yıldönümünü kutlayan Grup Yorum olacak.  Türk pop müziğinin efsane grubu MFÖ'nün 3 Ekim'de müzikseverlerin karşısına çıkacağı etkinlikte Yeni Türkü de yer alacak ve bu grubun konseri 5 Ekim'de gerçekleşecek. Ankara'da yeni bir konser geleneği başlatmayı amaçlayan ''Sonbahar Konserleri'', ''Perdesiz gitarın mucidi'' olarak da bilinen usta müzisyen Erkan Oğur'un 6 Ekim'de vereceği müzik ziyafeti ile son bulacak. Tüm konserlerin başlama saatinin 20.00 olacağı konserler dizisinde, izleyiciler için 18 yaş sınırı aranmayacak.

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