-BAŞKENT SİNEMALARINDA BU HAFTA ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Başkent sinemalarında bu hafta 2 yeni film seyirciyle buluşacak. Bilim kurgu, fantastik ve gerilim sevenler için ''Deney'' adlı film beyaz perdeye geliyor. Yönetmenliğini Vincenzo Natali'nin yaptığı filmin senaryosu da Natali ve Antoinette Terry Bryant imzasını taşıyor. Fransa, Kanada, ABD yapımı filmde, Adrien Brody, Sarah Polley, Delphine Chaneac, David Hewlett, Abigail Chu, Brandon McGibbon başlıca rolleri paylaşıyor. Film, iki rakip bilim adamının yasal ve etik sınırları zorlayarak yapmak istedikleri deney ve sonrasında yaşanan gelişmeleri anlatıyor. Çizgi romandan sinemaya uyarlanan ''Son Hava Bükücü'' seyirciyle buluşuyor. Fantastik, macera türündeki filmin yönetmenliğini Night Shyamalan yaptı. Filmin senaryosu ise Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko, Night Shyamalan, Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko'ya ait. Görüntü yönetmenliğini Andrew Lesnie'nin üstlendiği filmin müzikleri ise James Newton Howard imzasını taşıyor. ABD yapımı filmde, Noah Ringer, Nicola Peltz, Jackson Rathborne, Dev Patel, Seychelle Gabriel rol alıyor. Filmin konusu kısaca şöyle, ''Ateş ülkesi, Hava, Su ve Toprak ülkelerine acımasızca bir savaş başlatır. Bu yıkım süreci hiçbir umut ışığı olmadan bir yüzyıldan fazla sürer. Aslında bu ülkelerin kaderleri birbirlerine bağlıdır. Savaş ve cesaret arasında kalan Aang, her dört ülkeyi idare edebilecek güce sahip tek kişi olduğunu keşfedince, savaştan büyük zarar gören bu ülkelere yeniden denge getirmek için Su Bükücü Katara ve onun erkek kardeşi Sokka ile birlikte harekete geçer.''