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Yaşam

Başkent için buzlanma uyarısı ANKARA (A.A)

15 Ocak 2012 19:53

-Başkent için buzlanma uyarısı ANKARA (A.A) - 15.01.2012 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte dün gece başlayan, bu gece de devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı Başkentlileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri kent trafiğinin aksamaması için karlanma ve buzlanmaya karşı her türlü önlemi alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kar yağışının saat 01.00'e kadar devam etmesi, hava sıcaklığının da eksi 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle buzlanmanın gelecek hafta sonuna kadar devam edeceğini belirten yetkililer, sürücüleri kış koşullarına uygun olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardılar. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını isteyen yetkililer, buzlanmanın gelecek hafta sonuna kadar devam edeceğini kaydettiler. Kişisel önlemlere de dikkati çeken yetkililer, Büyükşehir Belediyesinin kar ve buzla mücadele araçlarının kentin 55 farklı noktasında çalışmalarını sürdüğünü de bildirdiler.

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