-BAŞKENT DOĞALGAZ'IN YÜZDE 20'Sİ SATIŞTA ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'deki yüzde 20 hissesini satış yöntemiyle özelleştirmek üzere ihale açtı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre, Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin yüzde 19 oranındaki hissesine tekabül eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait iştirak hisselerinin, yüzde 0,97 oranındaki hissesine tekabül eden EGO Elektrik Gaz Otobüs İşletmeleri Müessesesi Genel Müdürlüğü iştirak hisselerinin, yüzde 0,01 oranındaki hissesine tekabül eden Belko Ankara Kömür ve Asfalt İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait iştirak hisselerinin yüzde 0,01 oranındaki hissesine tekabül eden Belso Ankara Soğukhava Depo İşletmeciliği Gıda Sanayi Ticaret A.Ş'nin ve yüzde 0,01 oranındaki hissesine tekabül eden Portaş Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Organizasyon İşlemleri İnşaat Taahhüt Müşavirlik Ticaret A.Ş'nin iştirak hisseleri satış yöntemi ile ihale edilecek. Toplam 700 milyon lira sermayeli şirketin satışa sunulan 140 bin adet hissesi için katılımcılardan alınacak olan geçici teminat bedeli 15 milyon dolar, ihale için son teklif verme tarihi ise 21 Nisan olarak belirlendi. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. Söz konusu ihalede katılımcılardan 15 milyon dolar tutarında geçici teminat alınacak. Gerçek kişiler, tüzel kişiler ile ortak girişim gruplarının katılabileceği ihalede gizlilik sözleşmesi imzalanması, şirket hakkında hazırlanan tanıtım dokümanı ile ihale şartnamesinin alınması şartı getirildi. Gizlilik Sözleşmesi, Belediyenin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından 8 Nisan 2011 tarihinden itibaren, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı Belediyenin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından satın alınabilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise 21 Nisan 2011 tarihinde saat 12.00'ye kadar Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığına verilecek.