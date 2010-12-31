-BAŞKENT DOĞALGAZ'IN SATIŞINA ONAY ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin yüzde 80 oranındaki hissesinin 1,2 milyar dolara, MMEKA Makina İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş'ye satışını onayladı. ÖYK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. ÖYK, 16 Ağustos 2010 tarihinde nihai pazarlık görüşmeleri tamamlanan Başkent Doğalgaz'ın, 1 milyar 211 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren MMEKA Makina İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satışını onayladı. Karara göre, söz konusu şirketin satış bedelini yatırmaması veya hisse satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya anonim şirket kurmaması veya ihale şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici ve varsa ek geçici teminatları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine irat kaydedilerek, ihale iptal edilecek. ÖYK, hisse satış sözleşmesinin imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında ÖİB'nin yetkili kılınmasına da karar verdi.