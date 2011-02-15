-BAŞKENT DOĞALGAZ'IN SATIŞI DANIŞTAY'DA ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'deki yüzde 80 oranındaki kamu hissesinin blok satış yoluyla özelleştirilmesine yönelik yapılan ihale sonucunda devire izin veren Rekabet Kurulu Kararı ile satışa onay veren Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar yaptığı yazılı açıklamada, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle Ankara'da EGO tarafından yürütülmekte olan doğalgaz dağıtım faaliyetinin özelleştirilmesi sürecinin başlatıldığını hatırlatarak, MMO'nun önceleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen doğalgaz dağıtım hizmetinin özelleştirilmesi sürecine karşı başından beri bir yargı mücadelesi yürüttüğünü kaydetti. Bu kapsamda, MMO'nun Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) yürütülen özelleştirme süreçlerindeki işlemlerinin de dava konusu edildiğini belirten Çakar, daha önce özelleştirmenin yasada öngörülen süre içinde gerçekleştirilememesi nedeniyle ÖİB'ye devredilen Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. özelleştirme işlemlerine karşı MMO'nun son olarak, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'deki yüzde 80 oranındaki kamu hissesinin blok satış yoluyla özelleştirilmesine yönelik yapılan ihale sonucunda devire izin veren Rekabet Kurulu Kararı ile satışa onay veren Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtığını bildirdi. Davaların gerekçeleri hakkında bilgi veren Çakar, doğrudan ve dolaylı bağlantılar gözetildiğinde ihaleyi kazanan MMEKA'nın (Mehmet Kazancı) ve MMEKA'nın yakın ilişkisi bulunan AKSA Enerjinin (Kazancı Grubu) elektrik ve doğalgaz dağıtım faaliyetleri açısından yatay ve dikey bütünleşme yoluyla tekelleşmeye elverişli hakimiyetlerinin söz konusu olduğunu kaydetti.