-BAŞKENT DOĞALGAZ'DA YENİ İHALE TEMMUZDA ANKARA (A.A) - 18.06.2011 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Başkent Doğalgaz'da yeni ihaleye, Temmuz ayında çıkmayı planlıyor. İhale için şartname, tanıtım dokümanları ve rakamlar revize ediliyor. Yeni ihalede, Başkent Doğalgaz'ın görev alanına Şereflikoçhisar, Kızılcahamam gibi bazı ilçelerin de dahil edilmesi planlanıyor. Bunun için Başkent Doğalgaz'ın EPDK'ya müracaat etmesi gerekiyor. İlçeler, EPDK'nın olumlu görüşünün ardından dahil edilecek. MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş'nin, Mayıs ayında ihale şartnamesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle iptal edilen Başkent Doğalgaz'ın özelleştirme ihalesinde, yeni süreç başladı. Başkent Doğalgaz Dağıtım'ın yüzde 80 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi için yeni ihale hazırlıkları devam ederken, yetkililer ihaleye Temmuz ayında çıkılmasının planlandığını ifade ettiler. İhaleye çıkılması için bir takım süreçlerin bulunduğuna işaret eden yetkililer, bu kapsamda Rekabet Kurulu'ndan görüş alınması, bağımsız denetçiler tarafından bilançoların denetlenmesi gibi bazı işlemlerin bulunduğunu kaydetti. Temmuz ayında ihaleye çıkılmasının bu süreçlerin tamamlanmasına bağlı olduğunu kaydeden yetkililer, yeni ihale için şartname, tanıtım dokümanları ve rakamların revize edildiğini ifade ettiler. Yeni ihalede daha önce Başkent Doğalgaz'ın görev alanına girmeyen Ankara'nın bazı ilçelerinin dahil edilmesinin öngörüldüğünü de belirten yetkililer, aralarında Şereflikoçhisar ve Kızılcahamam'ın bulunduğu ilçelerin dahil edilebilmesi için Başkent Doğalgaz'ın EPDK'ya müracaat etmesi gerekiyor. Söz konusu ilçelerin dahil edilmesi EPDK'nın olumlu görüşünün ardından mümkün olabilecek.