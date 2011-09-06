-Başkent Doğalgaz'da eş zamanlı özelleştirme ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Başkent Doğalgaz'ın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından özelleştirme ihalesi gerçekleştirilecek yüzde 80 hissesi ile belediye tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve iptal edilen Ankara Büyükşehir Belediyesine ait yüzde 20 hissenin özelleştirmesi eş zamanlı yapılacak. Edinilen bilgiye göre, Başkent Doğalgaz'ın özelleştirme çalışmaları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yürütülürken, belediyeye ait yüzde 20 hisse de ÖİB tarafından gerçekleştirilecek ihale ile aynı dönemde gerçekleştirilecek. -Yüzde 20'lik hisse özelleştirmesi iptal edildi- Resmi olarak ilan edilmemesine rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleştirilen yüzde 20'lik hissenin özelleştirme ihalesinin iptal edildiği öğrenildi. -İlgi büyük- Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin ÖİB tarafından satış yöntemiyle gerçekleştirilecek yüzde 80 hissesinin özelleştirmesinde teklif verme süresinin sona ermesine 2 ay süre bulunmasına rağmen, şu ana kadar Türkiye'nin önde gelen grupları şartname aldı. Başkent Doğalgaz özelleştirmesi için şu ana kadar alınan şartname sayısı 10'a yaklaşırken, şartname alan firmalar arasında Koç, Sabancı, Akfen, Aksa gibi büyük holdingler yer alıyor. Bu arada, Başkent Doğalgaz özelleştirmesinde yatırımcılar, ihale bedelinin yüzde 50'sini peşin, yüzde 50'sini 2 yıl sonra olmak üzere, vadeli ödeyebilecekler.