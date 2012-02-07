-Başkent Doğalgaz özelleştirmesinde bir süre uzatımı daha ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 20 oranındaki belediye hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ihalede son teklif verme tarihi 17 Mayıs'a çekildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ''Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 20 oranındaki hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ihale düzeltme ilanı'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İlanda, Belediyenin, EGO Genel Müdürlüğü, Belso, Belko ve Portaş'a ait iştiraklerin Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'deki toplam yüzde 20 oranındaki hissesinin, satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceğinin, 28 Aralık 2011 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı. İlanda, bu duyurularda 16 Şubat 2012 olarak belirlenen son teklif verme tarihinin, 17 Mayıs 2012 olarak değiştirildiği belirtildi. -Yüzde 80'lik hisse için de süre uzatılmıştı- Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin yüzde 80 oranındaki hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ihale süreci de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Bu ihale için daha önce 27 Ocak 2012 olarak açıklanan son teklif verme süresi de 16 Nisan 2012 tarihine ertelenmişti.