Başkent Doğalgaz için 1.162 milyar dolar teklif yapıldı



Başkent Doğalgaz'ına nihai pazarlık görüşmesi yapıldı. 6 grup yarıştığı ihalede en yüksek teklifi 1.162 milyar dolar ile Torunlar gıda verdi.

Başkent Doğalgaz'ın yüzde 100 hissesinin özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından gerçekleştirilen Başkent Gaz ihalesinde en yüksek teklifi 1.162 milyar dolar ile Torunlar Gıda verdi.

Torunlar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, ihalenin ardından yaptığı açıklamada, "Şirketi devraldıktan sonra mevcut problemleri sırasıyla ve zamanla gidereceğiz. Başkentgaz'ı doğru fiyata aldığımızı düşünüyoruz. Fiyatlara zam yapılacağını ise zannetmiyorum" dedi.

ÖİB Başkan Vekili ve İhale Komisyonu Başkanı Ahmet Aksu başkanlığında gerçekleştirilen ihalenin ilk elemeli turunda en yüksek teklif 935 milyon dolar olurken, Zorlu Holding ve ardından EMG Başkent AŞ elendi.



İhalenin açık artırma bölümünde sırasıyla Türkerler İnşaat-Gama Holding OGG, Fernas İnşaat ve ardından Akfen-STFA Holding OGG çekildi. İhale 1.162 milyar dolar ile Torunlar Gıda'da kaldı.

Türkiye'nin ikinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan Başkentgaz'ın 1.4 milyon abonesi bulunuyor.