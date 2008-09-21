Başkent caz rüzgarına hazırlanıyor

Başkent "caz"a hazırlanıyor

Festivalin proje ve müzik yöneticisi Onur Aymergen, festivalin 12. yılını doldurmasının Ankara için büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Ankara'da güçlü bir sanat ortamı var. Biz de bu nedenden dolayı Ankara'daki bu festivalimizi elimizden geldiğince korumak ve yapısını bozmamak amacındayız" dedi.Festivalde cazın değişik türlerini sunan gruplara yer verdiklerini söyleyen Aymergen, Türk caz sanatçılarını da festivale davet ettiklerini kaydetti.Festivalin ilk yıllarında Türkiye'de çok az sayıda caz sanatçısı olduğunu dile getiren Aymergen, birçok cazcının festival sayesinde ünlü olduğunu ifade ederek, bunun festivalin en büyük özelliği olduğunu söyledi.Aymergen, Avrupa standartlarında bir festival yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu sene buna eriştik diyebilirim. Çünkü çok önceden başladık, normalde festivallerin programı 2-3 ay kala belli olmaz" diye konuştu."Bas gitar" teması üzerine olmasının bu yılki festivalin bir başka özelliği olduğunu vurgulayan Aymergen, bunun nedeni olarak Ankara'daki gençlerin bas ve kontrbasa olan ilgilerinin az olmasını gösterdi.Festivale davet edilen grupları da temaya uygun olarak seçtiklerini anlatan Aymergen, festivalin ana başlığını da "Caz ve bas" olarak belirlediklerini söyledi.Aymergen, bu yılki festivalde çok fazla grubun sahne alacağını ifade ederek, "10 gün içerisinde 18 konser düzenlenecek, bas gitar üzerine workshoplar yapılacak. Türkiye'den Selçuk Sun gibi çok önemli kontrbasçılar katılacak. Bas gitaristin üstadı olan Gürol Ağırbaş gelecek. Dünyaca ünlü Charlie Haden da kapanışı yapacak" dedi.Festival hazırlıklarına mart ayında başladıklarını kaydeden Aymergen, 8 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.Festivale bu yıl şu ana kadar 4 firmanın sponsor olarak destek verdiğini belirten Aymergen, şöyle konuştu:"Önümüzde 2 ay kadar bir zaman var. Umarız insanlar sanata verilmesi gereken desteği verirler. Ankara'da sponsorluk denen olayın değerini insanlara anlatmamız lazım. İnsanlar bir televizyon reklamında 10 saniye görünmek için binlerce dolar veriyorlar. Bir festivalde o fiyatların onda birine reklam yapma fırsatı var. Çünkü oraya gelen insanların çoğu A plus diyebilirim, üniversite mezunu ve belli bir entelektüel seviyede olan insanlar. Eminim ki firmaların aradığı bu tarz kitleler vardır."Festivalde 9'u yerli, 8'i yabancı olmak üzere toplam 17 grubun sahne alacağını anlatan Aymergen, festivalin açılış konseri olan ve Ankara'da ilk kez konser verecek Renaud Garcia-Fons Trio'nun konserinin "kaçırılmaması" gerektiğini söyledi.Aymergen, Selçuk Sun Caz Beşlisi ve Fahir Atakoğlu konserlerinin de festivalin öne çıkan isimleri olduğunu olduğunu ifade ederek, İspanyol Colina-Miralta-Sambeat Trio'nun konserinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.Gençlere bas gitarı sevdirmek için festival kapsamında ücretsiz atölye çalışmaları gerçekleştirileceğini belirten Aymergen, 8 atölye çalışması yapılacağını dile getirdi. Bu yılki festivalde sanatseverlerin 1 gün içinde 2 konseri dinleme olanağı bulacağını anlatan Onur Aymergen, caz enstrümanlarının sergileneceği ve ikinci el ürünlerin satılacağı bir fuar açmayı planladıklarını da belirtti.