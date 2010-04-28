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Dünya

Başkent Bangkok savaş alanına döndü

Tayland'da haftalardır gösterilerine devam eden protestocular, kentin raylı toplu taşıma sistemini felç etti.

28 Nisan 2010 03:00

T24 - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hükümetin istifası ve erken seçime gidilmesi talebiyle haftalardır gösterilerine devam eden protestocular, bugün de kentin raylı toplu taşıma sistemini felç etti.


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Göstericiler, sabah ilk seferlerin başlamasından önce, Chidlom istasyonunda rayların üzerine araba lastikleri yerleştirdi. Tren seferlerinde kaosa yol açabilecek bu durum nedeniyle yetkililer, seferleri başlatmadı. Otomatik silahlar taşıyan askerler, kentin çeşitli yerlerine konuşlandırıldı ve tren istasyonları koruma altına alındı.

Hükümet sözcüsü Panitan Wattanayagorn, güvenlik güçlerinin protestocularla görüşmekte olduğunu, seferlerin yeniden başlamasının zaman alabileceğini ifade etti.



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