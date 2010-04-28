Başkent Bangkok savaş alanına döndü

T24 - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hükümetin istifası ve erken seçime gidilmesi talebiyle haftalardır gösterilerine devam eden protestocular, bugün de kentin raylı toplu taşıma sistemini felç etti.





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Göstericiler, sabah ilk seferlerin başlamasından önce, Chidlom istasyonunda rayların üzerine araba lastikleri yerleştirdi. Tren seferlerinde kaosa yol açabilecek bu durum nedeniyle yetkililer, seferleri başlatmadı. Otomatik silahlar taşıyan askerler, kentin çeşitli yerlerine konuşlandırıldı ve tren istasyonları koruma altına alındı.

Hükümet sözcüsü Panitan Wattanayagorn, güvenlik güçlerinin protestocularla görüşmekte olduğunu, seferlerin yeniden başlamasının zaman alabileceğini ifade etti.







