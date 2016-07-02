Başkasının otobüs kartını kullanan yolcu, itiraz eden şoförü bıçakladı!

İzmit'te, başkasına ait indirimli otobüs kartını kullanan genç, duruma itiraz eden otobüs sürücüsünün bacağına çakıyı sapladı. 36 yaşındaki sürücü Ramazan Bostan tedavi altına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Olay, Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 41 BR 285 plakalı halk otobüsüne binen bir genç, otobüslerde kullanılan kent kartını cihaza okuttuktan sonra otobüs içerisinde ilerlemeye başladı.

Otobüs sürücüsü Ramazan Bostan, genç yolcuya kartını kontrol etmek istediğini söyledi. Ramazan Bostan kartın indirimli kent kartın başkasına ait olduğunu, bu kart ile seyahat edemeyeceğini, başka kent kart okutmasını söyleyince sürücü ile yolcu arasında tartışma başladı.

Ramazan Bostan genci otobüsten indirdi. Bu sırada genç otobüsün basamağında duran sürücünün bacağına çakıyı sapladı. Elini bacağına atan Ramazan Bostan yaralandığını fark ederek 112 Acilden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Ramazan Bostan'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay anı otobüsün güvenlik kameralarına da yansıdı.

Polis sürücüyü bıçaklayan kişiyi yakalamak için soruşturma başlattı.